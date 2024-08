Když Petr Piza poprvé zaslechl o Renaultu Twingo, netušil, že z něj jednou udělá dokonalého parťáka na dobrodružné cesty.

„V osmnácti jsem začal s tzv. Maluchy, což jsou polské Fiaty 126. Jsem na ta menší auta. A před zhruba pěti lety jsem si koupil první Twingo. Nadchlo mě tak, že jsem u nich zůstal,“ vzpomíná Petr s úsměvem.

A tak začala cesta, která vedla k přestavbě malého městského auta na expediční speciál, se kterým Petr a jeho přítelkyně brázdí nejen české hory, ale i evropské divočiny.



Expediční speciál

„Plány na expedice začaly už v 15 letech. Tehdy ještě s Jawou Pionýr, ale snil jsem o tom, jak jednou budu po světě cestovat autem. Když jsem si pořídil Twingo, tady to silnější 1.2 benzín 16 ventil, začali jsme ho s přítelkyní přestavovat na náš expediční speciál. Jezdit na 14 dní někam do přírody, do hor. To je ten pravý zážitek,“ rozplývá se kutil.

Petr je původním povoláním strojní inženýr a měl jasnou představu. Twingo z roku 2002 s výkonem 55 kW mělo sklopné sedačky, které už z výroby umožňovaly vytvořit dvě nouzová lůžka.

„Ze začátku jsme v tom párkrát spali, ale to je tak na jednu noc. Člověk se probudí celý rozlámaný. A tak jsem začal přemýšlet o vestavbě,“ přiznává.

close info Zdroj: Se svolením Petra Pizy zoom_in Pro kempování je důležité mít pracovní plochu.

Pohodlný hotel na kolech

Do přestavby se pustil s nadšením. Vyrobil základ rámu z železného jeklu.

„Nařezal jsem desky ze starých skříní a udělali jsme si skládací vestavbu. Kámoši se trošku divili, ale ono je to prostornější, než se zdá. Matraci máme 200 x 120 centimetrů. Je to pohodlí jako v posteli. Není to vůbec žádné tvrdé spaní, vždyť matrace má asi 8 centimetrů,“ zasměje se Petr Piza.

A jak dlouho trvala celá realizace? „Od prvního nápadu až po realizaci to trvalo asi jeden víkend,“ říká Petr pyšně.

„Finančně mě to nestálo nic. Desky jsem měl ze starých skříní. Dneska bych ale vyměnil ty desky za nějaký lehčí materiál, třeba OSB desky.“

Twingo jako offroad

Petr a jeho partnerka jsou už ostřílenými cestovateli.

„Máme v autě druhou baterii, kterou dobíjíme přes alternátor nebo mobilní solární panely. Vozíme ledničku a tablet pro navigaci. Na zvednutí Twinga jsem měl asi 20 pokusů, než se to povedlo vychytat. Buď bylo moc tvrdé, nebo dřely poloosy o nápravnici. To bylo chvílemi hodně únavné, ale když se to konečně povedlo, na strasti už člověk nemyslí,“ vzpomíná Petr.

Aby toho nebylo málo, tak městské vozítko dostalo také větší pneumatiky, kryt pod motorem a dvoutunový naviják na předku. Je z něj prostě expediční kára.

Za 14 dní vyráží dvojice do Rumunska a Twingo je opět v dílně, aby bylo ve formě.

„Stále ho upravuji a vylepšuji. Je to nikdy nekončící proces, ale stojí to za to. Naše Twingo je víc než jen auto, je to náš domov na kolech.“