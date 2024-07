Je tomu 20 let, co se ve světě královny motorsportu – tedy v F1 – poprvé objevil tým Red Bull Racing. A třebaže současné dění ve Formuli nesledujete, dost možná víte, že úřadujícím šampionem seriálu je Max Verstappen právě ve voze Red Bull.

Jedním ze základních pravidel F1 je, že závodící týmy musí být zároveň vývojáři a výrobci svého vozu, a když už Red Bull Racing vyvinul a vyrobil závodní monopost, proč by nemohl vyvinout vůz, který si můžete koupit. Tedy za předpokladu, že jste opravdu velmi, velmi bohatí, a že jste k jednomu z padesáti kusů zapsali už před časem.

Modrá placka, kterou vidíte na fotografiích a ve videu níže má plný název Red Bull RB17. Je to vůz, který sdílí číselnou řadu s monoposty F1, ale hlavně vůbec první vůz, který Red Bullu prodává. Z dosavadního výrobce energetických nápojů se tedy vlastně stala automobilka.

Nové hyperauto RB17:

| Video: Youtube

Na Red Bull jedoucí městem a dálnicí se ovšem netěšte. Jak už vzhled a absence světlometů napovídá, jde o kus techniky určený pouze pro závodní okruh. Vpravdě fascinující kus techniky, nutno dodat.

Každá linie má aerodynamický účel

Za vznikem RB17 stojí konstruktérská legenda Adrian Newey, který je jedním z důvodů, proč Red Bull Racing slaví ve Formuli 1 takové úspěchy, jaké slaví. A na RB17 je vidět, že se mohl rozvášnit daleko za hranice toho, co dovolují regule a pravidla F1. Každá linie dvoumístného sporťáku má svůj pevně daný aerodynamický účel a vůz je vlastně jedno velké přítlačné křídlo, vyrobené z karbonu a dalších ušlechtilých materiálů. Díky tomu váží neskutečných 900 kilogramů a ve vyšších rychlostech vyvine aerodynamický přítlak až 1 700 kilogramů.

close info Zdroj: Se svolením Red Bull zoom_in Red Bull RB17

Jak funguje motor v RB17

Motor je umístěn za zády posádky a jedná se o kombinaci atmosférického desetiválce a elektromotoru, který mu vypomáhá. Desetiválec sám o sobě má objem 4,5 litru, roztočí se až do 15 000 otáček za minutu a podává výkon 1 000 koní. V konstrukci auta také slouží jako nosný prvek. Síla se přenáší na zadní kola skrze závodní sekvenční převodovku a hydraulicky ovládaný samosvorný diferenciál.

Elektromotor má dalších 200 koní, což znamená výsledný výkon 1 200 koňských sil. Zajímavostí je, že v převodovce není klasická zpátečka, auto v případě potřeby couvá pouze elektromotorem. A když jede dopředu, vyvine maximální rychlost 350 km/h.

Další dynamické parametry jsme se nedozvěděli, jedno je ale jisté – RB17 může být za některých okolností a na některých tratích reálně rychlejší než Formule 1. I zbytek techniky tomu odpovídá. Je tu kompletně nastavitelné odpružení typu pushrod, nastavitelné aerodynamické prvky, karbon-keramické brzdy a osmnáctipalcové ráfky, obuté do závodních hladkých gum.



Servisně docela nenáročné auto

Na druhou stranu však Red Bull uvádí, že vůz není vzhledem ke svojí povaze extrémně servisně náročný. Stačí mu kvalitní palivo z běžné čerpací stanice, rozjet se dá i bez celého týmu inženýrů a prý je dostatečně spolehlivý, aby absolvoval 24hodinový vytrvalostní závod. Větší plánovaný servis je vždy až po 8 000 kilometrech a odehrává se přímo v centrále Red Bull Racing v britském Milton Keynes. Zde se taky začnou auta pro zákazníky příští rok vyrábět.

Jak už bylo řečeno výše, všech 50 vozů je v tuto chvíli rozebráno. Pro jejich majitele bude každý rok připraveno několik okruhových akcí, kde si mohou pod vedením týmu Red Bullu užít potenciál RB17 naplno. O tom, kolik to každého z nich stálo, se taktně mlčí, ale bavíme se o desítkách milionů korun.

Vyvstává teď jedna velká otázka – uvidíme časem i vůz Red Bullu, který bude moci do silničního provozu? Existuje už Aston Martin Valkyrie, na kterém oba výrobci spolupracovali, ale pořád se jedná o vůz podepsaný Aston Martinem. Jestli Red Bull sám pod svou značkou přichystá supersportovní vůz i pro silniční použití, to je ve hvězdách a nikdo na tuto otázku není schopen odpovědět. Každopádně by to byl další logický krok.