Stavění a bourání stanu na zahradě už měli manželé Marýzkovi plné zuby. Pro dceru a její kamarádky ale potřebovali mít nějaké zázemí. Proto koupili karavan. Byl ale v žalostném stavu, takže ho museli opravit, jak se říká, od podlahy.

Karavan plánují upravit i zvenčí. Jana Marzková by na něm chtěla udělat truhlíky z dřevěných palet. | Foto: se svolením Jany Marýzkové

Podívejte se pro inspiraci i na rekonstrukci starého polského karavanu:

Zdroj: Youtube

„Když jsme karavan koupili, nebyl v nejlepším stavu. Je bez dokumentů, protože nám stačilo něco na pevné stání na zahradu. Původně jsme ho plánovali na letní spaní pro dceru s kamarádkami. Nechtělo se nám pořád stavět a bourat stan,“ říká Jana Marýzková z Liběšovic.

Skryté problémy

Z venku karavan sice nevypadal nejhůř, když ho ale začali rozebírat, objevily se všechny skryté bolístky.

„Původně jsem myslela, že položíme nové linoleum, nalepíme tapety a budeme mít hotovo. Jakmile jsme však sundali krytinu, tak jsem se zhrozila. Podlaha byla celá promočená, zřejmě do něj zatékalo. Své tam udělaly i myši. Plíseň tam naštěstí nebyla,“ vzpomíná na začátek rekonstrukce karavanu Jana Marýzková.

Když karavan koupili, nebyl v nejlepším stavu.Zdroj: se svolením Jany Marýzkové

Rozhodli se proto, že nainstalují zcela novou podlahu z OSB desek. Museli se ale dostat nejprve na kovovou konstrukci. Díry v rámu karavanu zapěnili montážní pěnou a položili novou podlahu.

„Podlahu pokládal můj manžel. K finální nášlapné vrstvě jsme nakonec použili linoleum, které jsme kupovali při rekonstrukci domu. Na stěny jsem pak nalepila 3D tapety cihlového vzhledu,“ popisuje použitý materiál Jana Marýzková.

Karavan jako zázemí

Do rodinného domu, který kupovali její rodiče, se rodina nastěhovala po úmrtí Janiny maminky. „Příští rok nás čeká střecha a něco budeme dělat taky uvnitř. Možná tedy při rekonstrukci domu využijeme karavan pro své zázemí. Dnes je z něj sklad a řádí tam naše dcera se svými kamarádkami,“ usmívá se Jana Marýzková.

Karavan je připraven k obývání.Zdroj: se svolením Jany Marýzkové

„Když jsme karavan dodělali, nemohla jsem se vynadívat. Strašně se mi to líbilo a asi bych na tom nic moc neměnila," tvrdí spokojená majitelka.

„Už když jsme karavan přivezli, věděla jsem, jak to budu dělat a co tam chci. Na občasné přespání a jako zázemí pro holky je to super. Mají se tam mnohem lépe než ve stanu. Ani nechci vědět, co tam všechno dělají. To už je vlastně jejich věc,“ směje se paní Jana s tím, že na dosah mají wi-fi síť, takže jsou pořád online.

3D tapety

S 3D tapetami Jana Marýzková dělala i stěnu ve svém domě. Práci s nimi proto měla vyzkoušenou. „Jsou to samolepící pláty o velikosti zhruba 70 x 70 cm. Piplačka je s přilepováním. Člověk musí dávat pozor, aby se k tomu nepřilepil sám, nebo aby se pláty neslepily k sobě. Naštěstí to nebyla tak velká plocha, tak to docela šlo,“ říká.

Vytunil starý transporter, který měl skončit ve šrotu. Má soláry i svoji sprchu

Největším oříškem bylo nalepit tapetu okolo všech oken. „Zpočátku jsem pořád měřila, ale nakonec už jsem to lepila, jak mi to přišlo pod ruku. Přiznám se, že jsem tapetu nalepila nejdříve kolem jednoho okna, a potom jsem teprve vyřezala otvor. Zůstalo tam ale hodně lepidla. U druhého okna už jsem raději tapetu vystříhala a až poté nalepila. Není to přesně na milimetry, ale vlastně to ani nevadí,“ svěřuje se Jana Marýzková.

Pauza pomáhá

Od svého otce se naučila, že když něco nejde, tak si dá krátkou pauzu. Je to lepší, než aby to lámala přes koleno. „Až vychladnu, tak se do toho pustím znovu. Kafíčko tady rozhodně pomáhá. Manžel je trošku impulzivnější, je ale moc šikovný. Jsem na něj pyšná. Dohromady nám to jde moc pěkně,“ pochvaluje si Jana Marýzková.

Bydlení na kolech má podle ní jedinou vadu. Je v něm v letních měsících vysoká teplota.

„Musím přiznat, že když jsem tam uklízela, nebo lepila tapety, tak to bylo šílené. Přitom jsme pořád větrali a měli jsme otevřená boční okna. No a večer tam zase byli komáři,“ vzpomíná Jana Marýzková s tím, že když karavan opravovala, musela pracovat ve volných chvílích, protože péče o dvě děti jí zabírala hodně času.



Karavan ji stál okolo 10 tisíc korun a investice do rekonstrukce vyšla zhruba na 5 tisíc korun. Ještě ho prý plánují upravit i zvenčí. „Chtěla bych tam udělat něco z palet, abych si tam dala třeba květiny. Nevím, jestli karavan budeme natírat, ale určitě s ním něco uděláme, aby to vypadalo hezky. Zatím nás to ale netrápí a zase úplně hrozně nevypadá,“ dodává Jana Marýzková.

