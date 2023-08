Jasná modrá barva, dvojitý bílý pruh přes levou stranu karoserie, čtyři světlomety a mezi nimi emblém diamantu, symbolu známé automobilky. To byly charakteristické rysy jednoho z nejslavnějších závodních vozů Evropy, Renaultu 8 Gordini. Od konce jeho produkce ve Francii letos uplyne rovných 50 let. Slavný vůz si zahrál také ve filmu, když za jeho volat usedli Alain Delon nebo Lino Ventura.

Renault R8 Gordini. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Gordiniho vůz vycházel z klasického Renaultu 8, od roku 1964 Renault R8, čtyř až pětimístného automobilu s motorem umístěným vzadu a kotoučovými brzdami na všech kolech. Vůz zažil svou premiéru 22. června 1962 na autosalonu Ženevě.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

Úspěchy na Rallye Korsika

Renault R8 v Československu

V hlavní roli Hubáček

Zahrál si i ve filmu

Jako model

V průběhu výroby vznikla celá řada verzí R8. Tom Hyan na webu garaz.cz uvádí, že v únoru 1964 vyjel lépe vybavený R8 Major s motorem 1100 ze sportovní Caravelly, na jaře 1965 sportovní R8 Gordini se zvýšeným výkonem jedenáctistovky na 90 koní (66 kW), v září 1966 nahradil původní R8 Major nový typ R10 Major, který dostal prodlouženou příď i záď, ale zůstal u jedenáctistovky s výkonem 50 koní (37 kiloWatt).

„Vrcholem řady se pak stal nový Renault R8 Gordini se čtyřmi hlavními světlomety, čtyřválcem o výkonu 1 255 kubických centimetrů a výkonem 103 koní (76 kiloWatt). Došlo i k mnoha dalším změnám, za zmínku stojí Renault 8 S Spécial z roku 1969, jedenáctistovka s výkonem 60 koní (44 kW), ale se „čtyřokou“ přídí z posledního Gordini, anebo modernizace typu 10 Major, nyní se třináctistovkou z Renaultu 12 v roce 1970,“ píše Hyan. Ten také dodává, že Renault 8 včetně prodloužené verze 10 patří k nejúspěšnějším evropským automobilům s motorem vzadu. Celkem vzniklo 1,3 milionu automobilů R8 a k tomu téměř 700 tisíc prodloužených R10 Major.

Gordini a Renault R8 na videu

Zdroj: Youtube

Renault 8 prodávaný ve sportovní úpravě jako model R8 Gordini, a to až do roku 1968, byl podle portálu wikipedia v nabídce pouze v již zmiňované modré barvě se dvěma pruhy a čtveřicí světlometů. Po roce 1968 pak byl k mání ještě v barvách Francie, tedy v bílé, červené a modré, ale v žádné jiné. Jeho konstruktérem byl slavný Amédé Gordini. Stejné označení nesl také vůz speciálně vyladěný pro závody rallye.

Skvělé úspěchy na Rallye Korsika

Po své premiéře v roce 1964 startoval Renault 8 Gordini 1100 na Rallye Korsika (Rallye Corse), kde obsadil první, třetí a páté místo. Vůz zde zvítězil i v letech 1965 a 1966.

V roce 1964 vyhrála Rallye Korsika posádka Jean Vinatier – Roger Masson. Na startu bylo 79 přihlášených posádek. Dvojice Vinatier – Masson startovala s číslem 91. Na třetím místě dojela posádka se startovním číslem 92, kterou tvořili Jacques Ferret a Francois Hoffmann. Čtvrté místo patřilo dvojice Bernard Consten – Claude Le Guezec se startovním číslem 89 a pro páté místo si dojeli Hubert Melot s Jacquesem Pinellim se startovním číslem 97. O skvělém výkonu vozů Renault 8 Gordini svědčí také skutečnost, že v ročníku 1964 dojelo do cíle rallye pouhých osm posádek a ty startující v modrých barvách s dvěma bílými pruhy tvořily rovnou polovinu. Výsledky 9. Rallye Korsika z roku 1964 najdete ZDE.

V roce 1965 si pro vítězství dojelo duo Pierre Orsini – Jean-Baptiste Canocini a v roce 1966 posádka Jean-Francois Piot – Jean-Francois Jacob. Renault R8 Gordini byl také účastníkem několika ročníků další slavné soutěže Rallye Monte Carlo.

Francouzská Simca: Skoro zapomenutá značka s komplikovanou historií

Šampionát Coupe Gordini

Od roku 1966 se ve Francii také jezdil okruhový šampionát Coupe Gordini s identickými vozy pro začínající jezdce. První závodnické zkušenosti tam na R8 Gordini 1100 získávali Jimmy Mieusset, pozdější dvojnásobný mistr Evropy v závodech do vrchu; Jean-Pierre Jabouille, první vítěz závodu F1 na Renaultu Turbo; nadějný Denis Dayan, který zahynul ve Formuli 3, nebo slavní rallyemani Jean-Luc Thérier a Bernard Fiorentino. Také vydavatel motoristického tisku Michel Hommell.

Amedeo „Améedé“ Gordini (23. června 1899 – 25. května 1979)

Byl někdejší italský závodník, později hlavně výrobce sportovních vozů ve Francii. Narodil se v Bozzanu u Bologne. Od mládí jej fascinovaly automobily a závodění. Před I. světovou válkou pracoval jako mechanik v továrně Maserati. V roce 1926 se oženil a usadil v Paříži, kde podle portálu autokaleidoskop.cz nejdříve zakotvil u firmy Hispano Suiza a poté založil vlastní firmu, v níž se věnoval především přípravě závodních vozů Fiat. Ve Francii závodil s vozy Fiat v závodech Grand Prix a na 24 hodin Le Mans. Publikace „Automobilia". Toutes les voitures françaises 1979 (Histoire & collections na str. 84 v kapitole 53 Décès d'Amédée Gordini z roku 2006 přibližuje, že měl velkou slabost pro Fiat Balilla. S využitím podvozku Balilla vyvinul také unikátní roadster, který používal ve svých prvních závodech. V roce 1934 začal ladit také vozy Simca, v té době ve Francii licenčně vyráběné Fiaty. Do roku 1956 zůstalo jeho jméno spojeno s touto značkou, ale zanedlouho jej oslovil Renault, aby vedl závodní tým. Toto partnerství vedlo k nesčetným úspěchům. Gordini nebyl žádným teoretikem, zato měl vrozený smysl pro mechaniku, jeho cenným kapitálem byly zkušenosti. Zemřel v Paříží, kde jej připomíná malá deska u Porte de Versailles, právě v místě, kde se každé dva roky pořádá autosalon. Amédée Gordini zemřel v roce 1979 ve věku 79 let. Spolu s ním zemřela i jím vybudovaná společnost Gordini, jenž se stala součástí Alpine a následně Renault Sport. Na konci minulého desetiletí se Renault, jak informuje také Temple of Speed rozhodl oživit slavné jméno a postupně připravil edici Gordini pro modely Twingo a Clio R.S.

Renault R8 v Československu

Do tehdejší Československé socialistické republiky bylo podle wikipedie v letech 1963–1971 dovezeno 8 000 kusů vozů Renault 8. V září roku 1962 se poprvé „er-osmička“ představila u nás, a to na strojírenském veletrhu v Brně. Podle portálu garaz.cz následující sezonu odebralo své vozy vybraných 400 československých klientů. Import z Francie pokračoval a v roce 1969 dosáhl rekordu 1 495 kusů. „Do konce roku 1971 se dovezlo celkem téměř osm tisíc vozů. Byly oblíbené nejen v běžném provozu, ale také v motoristickém sportu. Renaulty 8 Gordini 1300 zapůjčené Ústřednímu automotoklubu ČSSR hned patřily k favoritům,“ píše se na garaz.cz.

Renault R8 Gordini.Zdroj: Wikimedia Commons, Deep silence, CC BY-SA 3.0

V hlavní roli Hubáček

Renault R8 Gordini sedlal i legendární československý soutěžák Vladimír Hubáček (20. srpna 1932 – 2. září 2021). Vyhrál s ním v červnu roku 1967 při prvním startu mistrovskou rallye v Jihlavě, absolvoval vytrvalostní závod v Brně a další rok byl s novou R8 Gordini na startu opět, stejně jako například Jiří Somr. Z úspěšných jezdců zaslouží podle garaz.cz zmínku také Zdeněk Ponec, Jan Mach, Vilém Pasch nebo Oldřich Vaníček, kteří byli v závodech do vrchu důstojnými soupeři jezdcům s vozy Škoda 110 LS až do doby, než vládu převzaly Fiaty 128 Coupé.

Hubáček po závodech s vozem Renault 8 Gordini na konci šedesátých let vybudoval svůj hlavní úspěch na Alpine A110 v letech 1971 až 1976, přičemž v první polovině 70. let rallye v tehdejším Československu dominoval. Jeho hlavními spolujezdci byli Štěpán Hrdina, Vojtěch Rieger a Stanislav Minářík. Bilanci Hubáčkových výsledků v rallye soutěžích přibližuje portál ewrc-result.com.

Nejen v zemi galského kohouta

Ve Francii zmizel Renault 8 z nabídky v roce 1973, poslední typy se tam prodávaly ze španělské licenční produkce, ovšem s bubnovými brzdami na zadních kolech. Výroba ve Španělsku pokračovala až do roku 1976. Celkem vzniklo 1,3 milionu automobilů R8 a k tomu téměř 700 tisíc prodloužených R10 Major. Málokdo ví, že se vůz dělal v Rumunsku jako první Dacia 1100, vzniklo zde 37 546 vozů v letech 1968 –1971. Také se montoval jako Bulgarrenault v bulharském Plovdivu v letech 1967 – 1970. Kromě toho probíhala montáž i v dalších zemích. Web garaz.cz uvádí, že v Kanadě, Venezuele, Austrálii, Jižní Africe, Maroku, Alžírsku a dalších zemích.

Dvoumilionový Auburn 1935 na srazu veteránů: ve stejném jezdila i slavná Marilyn

Dnes je Renault 8 Gordini u milovníků veteránů vyhledávaným vozidlem. V roce 1970 jej vystřídal Renault 12 Gordini, představující další revoluci. Neměl totiž poháněná zadní kola, ale už přední, stejně jako ostatní modely Renault.

Zahrál si i ve filmu

Popularity a úspěchu vozu Renault 8 Gordini využili i filmaři. Auto si podle rallylife.cz zahrálo po boku známých hvězd. Například epizodní roli ve filmu La Piscine – Bazén z roku 1969, kde jej řídil slavný herec Alain Delon, po jehož boku si ve snímku zahrála Romy Schneiderová, Maurice Ronet a Jane Birkinová. Drama je podle webu Československé filmové databáze plné lásky, zášti a žárlivosti.

Trailer k filmu Bazén

Zdroj: Youtube

Už v roce 1966 byl Renault 8 Gordini podle informací na webu mzone.cz obsazen do komedie s Lino Venturou Ne nous fâchons pas – My se nehněváme režisérem Georgesem Lautnerem. Ventura si zde „střihnul“ roli bývalého gangstera.

Trailer k filmu My se nehněváme

Zdroj: Youtube

Jako sběratelský nebo plastikový model

Samozřejmě úspěšné vozy neuniknou pozornosti výrobcům modelů, a to nejen sběratelských, ale i plastikových nebo řízených rádiem. Renault 8 Gordini v tomto směru není výjimkou. Plastikový model k sestavení v měřítku 1:24 vyrábí francouzský Heller, která nabízí dvě varianty, obě z roku 1967. První je vůz posádky Nicolas – Roure, která s ním startovala na Rallye Korsika, druhý má podobu stroje, který jel Rallye Monte Carlo s posádkou Piot – Karaky.

Plastikový model Renaultu R8 Gordini k sestavení v měřítku 1:24 od francouzské firmy Heller.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

V kovovém provedení v 1:24 a 1:34 je od Welly. V oblíbeném sběratelském měřítku 1:43 jako hotový model nabízí Altaya, Mondo Motors, Solido nebo Atlas. Byl například i součástí časopisu Eligor. Norev nabízí Renault 8 Gordini v neobvyklém měřítku 1:64, ale i ve vláčkovém 1:87. Sběratelský resinový model v měřítku 1:18 je v limitce nabízen od OttO Mobile.