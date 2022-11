„Je to náhoda, že na třetí výročí, co mám toto auto, jsem se dostal na hranici 100 tisíc najetých kilometrů. V servise mi řekli, že to je snad nejjetější Cullinan na světě. Oni se divili, že s tím snad jezdím každý den. Tak jsem jim odpověděl, že ano – a že to je snad normální, že když si člověk koupí auto, tak s ním jezdí,“ říká s úsměvem ve videu Leoš Mareš.