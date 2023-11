Nejdražší vůz světa se jmenuje Rolls-Royce Boat Tail a zatím byly vyrobeny pouhé tři kusy. Vedle obrovského luxusu stojí za enormní cenou i skutečnost, že slavná automobilka si sama rozhodne, pro koho vůz postaví.

Royce Boat Tail v oceánsky modré barvě. | Foto: Wikimedia Commons, pelican-actor, CC BY 2.0

Rolls-Royce - nejdražší auta na zeměkouli:

Zdroj: Youtube

Jestli lze o nějakém autu hovořit jako o dokonalém, pak je to vůz Rolls-Royce Boat Tail. Je vymyšlen do posledních mikrodetailů a tomu odpovídá i cena. Design vozu je inspirován jachtami 20. a 30. let, patrné to je zejména v jeho zadní části.

Proč je Rolls-Royce Boat Tail tak drahý?

Rolls-Royce Boat Tail je určen pouze pro tu nejexkluzivnější klientelu. Jak upozornil specializovaný web Hot Cars, doposud byly vyrobeny pouze tři modely. Staví se na míru z přibližně 1800 řemeslně vyráběných a hlavně unikátních dílů, takže takovýto vůz se pak stává zároveň i uměleckým dílem. Je takzvaně personalizován, tedy vyroben na míru objednatele. I proto je vůz tolik drahý. U běžných aut se totiž náklady na vývoj a přípravu rozpočítají na výrazně vyšší počet kusů.

„Existuje daleko za hranicemi pouhého dopravního prostředku,“ řekl webu Forbes Alex Innes, vedoucí designu Rolls-Royce Coachbuild

Jak vypadá Rolls-Royce Boat Tail? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Jak uvádí tuzemské stránky automobilky Rolls – Royce Prague, za charakteristické znaky projektu Rolls-Royce Boat Tail lze označit čas, trpělivost, zasazení a zapálení pro věc. Předběžná fáze konstruování vozu ještě před zahájením výroby si vyžádala úhrnem více než 20 let práce jednoho člověka, který by jinak nedělal vůbec nic jiného.

Jaká je cena vozu

Obecně jsou vozy Rolls-Royce enormně drahé. U takovýchto aut však nenajdete na webových stránkách výrobce něco jako ceník. Má se tak podle odhadů za to, že model Boat Tail od automobilky starší než 100 let přijde na asi 28 milionů amerických dolarů, tedy v českých korunách asi 644 milionů korun. A přepočteno na auta – jeden Rolls-Royce Boat Tail stojí stejně jako asi sto průměrnějších octavií.



Tajemství kolem vlastníků

Nikde se oficiálně neříká ani nepíše, pro koho byly Boat Taily vyrobeny.

„První auto v oceánské modré si údajně objednal rapper Jay-Z a jeho partnerka Beyoncé. Před nedávnem byl viděn v Dubaji. Druhý Rolls-Royce Boat Tail v koňakově hnědé barvě si zase nechal vyrobit bohatý soukromý kupec a byl ukázán v roce 2022. Není známo, zda se třetí majitel rozhodne svůj vůz veřejně vystavit,“ uvedl web Hot Cars.

Jak Rolls-Royce Boat Tail vypadá

Co se týče technických údajů Rolls-Royce Boat Tail, lze si jen kvalifikovaně domýšlet a skládat je z dostupných zdrojů.

„Pokud má kupující nějaký rozum, bude trvat na tom, aby auto mělo 6,75litrový dvouturbo V12 Rolls – Royce motor,“ podtokl známý autoweb Top Gear. Tento motor by měl mít výkon 563 koní. Automatická převodovka je osmistupňová.

Specializovaný web Auto Deals Japan doplnil, že Rolls-Royce Boat Tail dosahuje maximální rychlosti 300 kilometrů v hodině a dokáže zrychlit z 0 na 100 kilometrů za 4,5 sekundy. Auto je šest metrů dlouhé, široké něco málo přes 6 metrů a vysoké půldruhého metru.

Vůz je také vybaven řadou pokročilých bezpečnostních prvků, včetně varování před opuštěním jízdního pruhu, automatického nouzového brzdění a adaptivního tempomatu.

Royce Boat Tail v oceánsky modré barvě.Zdroj: Wikimedia Commons, pelican-actor, CC BY 2.0

Uvnitř je Rolls-Royce Boat Tail plný luxusu, jde mimo jiné o:

Zadní část lze proměnit v piknikový set

K dispozici je lednička pro uložení dvou lahví šampaňského a kuchyňská část s ohřívači jídla s řízenou teplotou.

Dalším jedinečným dotekem luxusu je přidání hodinek na míru, které lze nosit nebo vložit do auta.

Auto není pro každého

Přestože na světě bude relativně hodně lidí, kteří si mohou dovolit koupit auto za více než půl miliardy korun, Rolls – Royce model Boat Tail jen tak někomu neprodá.

„Je to něco extrémně vzácného. Klienty vybírám a oslovuji osobně,“ uvedl pro známý britský zpravodajský web Express generální ředitel Rolls Royce Torsten Müller-Ötvös.