V našem seriálu rozhovorů s význačnými osobnosti českého „autosvěta" přinášíme odpovědi člověka, který je zodpovědný za prodej vozů Volkswagen, Audi, Seat a Cupra v naší republice. Prozradil například zásadní novinky, na které se kupující vozů těchto značek můžou letos těšit.

Jan Hurt | Foto: Se svolením Porsche ČR

Jan Hurt je jedním z nejzkušenějších manažerů v tuzemské automobilové branži. Brzy oslaví pět let svého působení ve funkci jednatele společnosti Porsche Česká republika, která k nám dováží modely značek Volkswagen, Audi, Seat, Cupra a Volkswagen Užitkové vozy. Jím řízená společnost dosáhla vloni obratu téměř třicet miliard korun a je největším importérem osobních a užitkových vozů do Česka.

1) Jaká je vaše spokojenost s výsledky loňského roku?

Rok 2023 se určitě řadí k jedněm z těch úspěšných. Všechny naše značky, s výjimkou Seatu a Cupry dosáhly vloni dvouciferného růstu prodejů. Na trh jsme dodali téměř 35 000 vozů, s čímž jsme spokojeni. Je k tomu ale třeba dodat, že se vloni fakticky předávaly vozy, které dealeři prodali již v roce 2022 a některé dokonce už v roce 2021.

2) O jaké vozy se jednalo?

Šlo zejména o vozy, na které zákazníky čekali z minulých let a dále o auta, která se stahovala z nabídky a oni tedy měli poslední možnost si je pořídit. Obvykle se jednalo o auta se silnými motory, často dieselovými. Ty totiž musíme přestat prodávat v rámci snahy plnit stanovené emisní cíle. A pak samozřejmě ryze sportovní vozy Audi, které už také nebudou sjíždět z výrobních linek. V tomto případě mluvím o R8 nebo TT.

3) Jaký bude letošní rok na trhu s auty?

Prognózy se shodují v určitém poklesu. Podle mého to bude v rámci několika procent. Nyní se samozřejmě moc auta nekupují, zákazníci jsou zatím opatrní v oblasti svých výdajů, ale všichni doufáme v postupný obrat k lepšímu. Dá se očekávat, že půjde dolů inflace, že se sníží úroková míra, že budou konečně levnější úvěry. To by mohlo vrátit do autosalonů také privátní zákazníky.

Audi A4 se změní v A5

4) Podpoří zájem chystané nové modely a třeba levnější verze těch stávajících?

Doufáme v to. Zájem by mohl být například o blížící se modernizovaný Golf, nyní začínáme uvádět na trh novou generaci oblíbeného SUV Tiguan. Ten dostal s ohledem na svůj segment, výbavu a schopnosti podle nás dosti atraktivní cenovku začínající pod úrovní 900 000 Kč. Také je nám jasné, že konkurenční boj o zákazníka bude v příštím období tvrdý a my nechceme být poraženi.

Jan Hurt již dříve působil v koncernu VW na řadě manažerských postů. Před příchodem k největšímu importérovi osobních a užitkových vozů do Česka byl ředitelem pro rozvoj mezinárodního fleetového obchodu a rozvoj mezinárodní dealerské sítě Škoda-Auto, byl i vedoucím prodeje značky Seat pro severní, střední a východní Evropu, regionálním ředitelem prodeje Škoda-Auto pro střední a východní Evropu a ředitelem importérské organizace značky Škoda v Rusku. Je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT.

Takže už teď můžu prozradit, že připravujeme speciální edici k 50 letům Golfu. Právě teď uvádíme u řady modelů Volkswagen akční verze People. Ta se týká vozů Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan a Touran. Zákazník získá zdarma různé prvky výbavy s cenovým zvýhodněním až 143 000 Kč, u elektromobilů ID.3, ID.4, ID.5 a ID.7 to může být dokonce přes 188 000 Kč. Také značka Seat přichází s velice atraktivní nabídkou.

5) Můžete zmínit i novinky u dalších vašich značek?

Bude jich opravdu hodně. A nejsou zdaleka jen elektrické, protože stále cítíme velkou poptávku po klasických pohonech Zmíním jen ty nejdůležitější. U Volkswagenu jsem ještě nezmiňoval Passat a ID.7, budeme mít nového Transportera. Značka Audi přiveze Q6 e-tron a ke konci roku také nástupce řady A4 pod názvem A5, tak jak již bylo zveřejněno v některých zahraničních médiích. A naše jižní sestra ze Španělska bude mít nová SUV – Tavascan a snad na přelomu roku i Terramar.

6) Na trhu se objevují a budou objevovat nové značky. Cítíte je už nyní jako konkurenci?

Bylo by arogantní tvrdit, že si jich nemusíme všímat. Na druhou stranu, jsme přesvědčeni, že stále máme o trošku lepší auta. Potkáme se na trhu a uvidíme. Je jasné, že se nesmí podcenit tak, jako se to před časem stalo zavedeným automobilkám v případě značky Tesla. Bude to i na zákaznících, jak si vyhodnotí celkové náklady na vlastnictví auta. V tomto ohledu zatím také máme lepší karty v rukou my.

Bez podpory zájem o elektromobily neporoste

7) Koncern Volkswagen má širokou nabídku elektromobilů, ale u nás jich zatím prodává poměrně málo. Dá se říci, kdy se Češi začnou bránit tomuto pohonu?

Já začnu trošku od lesa. Elektromobilitě se stále daří tam, kde jsou tato vozidla levnější z hlediska celkových nákladů než vozy se spalovacími motory. V těchto zemích mají podíly nad 20 procent. Tam, kde jsou spalovací vozidla a elektromobily nákladově zhruba srovnatelné, tak tam se tržní podíl elektromobilů pohybuje na hraně deseti procent. Ale když jsou elektromobily tak jak u nás o desítky procent dražší než vozidla poháněná ICE motory, tak je podíl elektra už jen v jednotkách procent.

8) A kdy se to změní?

Pokud nebudeme brát v potaz motivaci zlepšit ekologii, a nezlevní se elektromobily alespoň na úroveň spalovacích aut, tak se to nedá čekat během příštích pěti let. A rychlé zlevnění moc nečekám, protože většinu z ceny elektromobilu dnes představuje baterie a komponenty na její výrobu se dovážejí hlavně z Asie. Jsme na tom závislí a dokud nebudeme mít vlastní výrobu a kontrolu nad surovinami, tak se asi moc nezmění.

9) Máte hodně zákazníků, kteří si kupují do firmy manažerské vozy s cenou v řádu milionů, Nyní už není možnost odpočtu DPH nad hranici 2 miliony Kč. Bude to mít na vaše prodeje nějaký zásadnější dopad?

Nemyslím si. To jsou většinou vozy, které lidé opravdu chtějí, při nákupu rozhodují více emoce, a tedy se přizpůsobí. To znamená, že se většinou smíří s tím, že je částečně zdaní.

10) Vloni bylo i vaše osobní velké téma Euro 7. Jak se nakonec i mírná změna emisních předpisů projeví po technické a finanční stránce nových aut?

Zatím se to stále úplně neví. Není stanoveno, jak se bude měřit otěr pneumatik a tak dále. Je dobře, že je čas se na to připravit. Ale nějaké zásadní zdražení nových aut by to po roce 2027 přinést nemělo.

11) Působíte ve vedení Svazu dovozců automobilů, který léta poukazuje na to, že u nás stále stárne vozový park a průměr je už přes šestnáct let. Máte nějaké návrhy na to, jak tento trend změnit?

Tlak vyvíjíme systematicky, ale zatím u jednotlivých politických reprezentací nenašel zásadnější odezvu. Jde totiž nejen o ekologii, ale také o bezpečnost. Ekonomická motivace například ve formě nějakého šrotovného by fungovat nepochybně mohla.

12) Necítíte snahu v ekonomicky horších časech snahu zákazníků šetřit na servisu?

Zatím moc ne. Servisní síť je vytížena dostatečně, ale nával v servisech býval dříve větší. Nyní se na opravu čeká zhruba dva týdny, před časem to byly i dva měsíce. Tohle zatím naše dealery netrápí. To, co je trápí v současnosti opravdu hodně, to je cena peněz, které potřebují na financování svého provozu.