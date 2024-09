Cesta k věhlasné švédské automobilce pro Jakuba začala v 90. letech. „Myslím, že to začalo tím, že mi přestalo fungovat auto jiné značky. A tak jsem tehdy koupil Saaba. Druhého jsem koupil jako dárce náhradních dílů. Jeden byl s papíry, druhý zase v slušném stavu. Dal jsem je dohromady a vytvořil jeden krásný kus,“ vzpomíná Jakub z Křenice ve Středočeském kraji na své sběratelské začátky.

První na řadě? Aero 900

Prvním renovovaným Saabem byl ikonický model 900 Aero. Od té doby se Jakubova vášeň pro Saaby dále rozvíjela.

„Od roku 1996 jsem vystřídal několik vozů. Moment, musím je spočítat. Je to osm Saabů, které jsem měl. V tuto chvíli vlastním tři. Jsou to dvě devítistovky, kterým se říká krokodýl a jedna devět trojka Turbo X, což je limitovaná edice,“ usmívá se.

I když jsou automobily, které má ve sbírce raritní, některé z nich využívá i na běžné ježdění.

„Když ale jedeme někam na dovolenou, tak bereme raději Volvo mé přítelkyně. Je na něj zkrátka spolehnutí. Pokud by se stal nějaký problém, dá se opravit i v cizině. To se o mých mazlíčcích říct nedá,“ směje se Jakub. V běžném životě jsou podle něj holt situace, kdy se i nadšenci do veteránů musí občas spokojit s praktičtějším vozidlem.

close info Zdroj: Deník/Denis Drahoš zoom_in Saab 900, zvaný Krokodýl.

Problémy s náhradními díly

Renovace Saabů, zejména modelu 900, je záležitostí pro skutečné nadšence, kteří mají nejen hluboký zájem o techniku, ale i trpělivost a dostatek financí na udržení vozu v provozu. Jakub o nich se špetkou ironie říká, že to jsou úžasné modely, které ale mají své slabinky.

Automobilka Saab již delší dobu neexistuje. To samozřejmě přináší onoho komplikací a problémů s renovacemi. Náhradní díly jsou ještě podle Jakuba k dostání, ale zdaleka ne všechny. Některé věci se už sehnat nedají.

Renovace Saabu je totiž nejen o nadšení, ale také o spoustě technických problémů a výzev. Jednou z největších je jako u většiny starších automobilů koroze.

„Když si koupíte vůz v předrenovačním stavu, čeká vás s největší pravděpodobností oprava šasi. Musíte vyvařit všechna místa, která jsou prožraná,“ popisuje a dodává, že při renovaci svého veterána z roku 1987 musel také provést řadu další oprav: „Dělal jsem částečnou generálku motoru, řešil převodovku i podvozek,“ vzpomíná si Jakub.

„Naši devítistovku jsme kupovali zhruba před osmi lety, stála 150 000 korun. To je ale jen vstupenka. Abyste měli krásný a pojízdný vůz musíte sáhnout hlouběji do kapsy. Renovace začíná minimálně na dalších 100 000 ale většinou to bude mnohem víc. Předrenovační stavy se dnes pohybují v cenovkách okolo 10 tisíc eur,“ počítá Jakub.

Rozšiřovat sbírku zatím nechce

Dokonce ani neexistuje oficiální klub nadšenců Saabů.

„Jsou ale různá menší sdružení, která se organizují zejména na Facebooku. Za milovníky švédské elegance můžete jezdit i do zahraničí. Nedávno jsem byl na krásném srazu v Rumunsku. Bylo to skvělé,“ vysvětluje Jakub, jak se dnešní majitelé těchto vozů propojují.

S dalším rozšířením své sbírky zatím nepočítá.

„To víte, udržet všechny v provozu, platit povinné ručení, pravidelné servisy, něco stojí. Dokud ale budou fungovat, tak si je chci samozřejmě nechat,“ uzavírá svůj příběh Jakub s nadějí, že jeho Saab bude brázdit silnice ještě mnoho dalších let.