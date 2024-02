Název automobilky Scout vám pravděpodobně nic neřekne, je ale dost dobře možné, že o ní uslyšíme čím dál tím víc. Scout totiž není žádným nadšeneckým projektem, ale novou značkou koncernu Volkswagen, která má za cíl prorazit na trhu s elektrickými automobily v USA a postavit se proti fenoménu Tesly.

Idea automobilky Scout Motors není úplná novinka. Volkswagen oznámil její vznik už v květnu 2022, teprve nyní se ovšem dávají věci pořádně do pohybu a známé už je i přibližné datum, kdy začnou první elektrické pick-upy (v Americe „trucky“) a SUV sjíždět z výrobní linky. Když už jsme u těch výrobních linek – je tomu jen pár dní, co se poprvé koplo do země u města Blythewood v Jižní Karolíně. Právě zde má stát nová továrna za přibližně 2 miliardy dolarů (47 miliard korun), která ročně vychrlí až 200 tisíc nových vozů – tj. 40 aut každou hodinu. Právě na takové prodeje totiž Volkswagen – potažmo Scout Motors – cílí.

Na slavnostním zahájení stavby bylo vedle vizualizací připravované továrny vidět také několik historických aut ze šedesátých a sedmdesátých let. Nebyla tu náhodou, jde o odkaz na původ názvu Scout. Volkswagen totiž automobilku pojmenoval po modelu Scout automobilky (a výrobce zemědělské techniky) International Harvester. Scout se vyráběl mezi lety 1962 a 1980 a jde o jedno z prapůvodních SUV – přestože nebyl tolik luxusní, předběhl Scout dokonce i původní Jeep Wagoneer (od roku 1963) a britský Range Rover (od roku 1970).

International Harvester pochopitelně dávno zanikl – konkrétně v roce 1985, ale práva na značku a její modely přešly pod Volkswagen v roce 2020, když koncern koupil společnost Navistar International, která je vlastníkem práv.

A co má Scout Motors vlastně v plánu? Jak už bylo naznačeno výše, cílem nově vzniklé automobilky, využívající názvu „prapůvodního SUV“, je uzmout pro Volkswagen pořádný kus tržního koláče na americkém trhu s elektromobily. Tomu v současné chvíli vládne Tesla a Scout se spolu s dalšími stávajícími i mladými značkami snaží naskočit na vlnu rostoucí poptávky po elektrických autech „amerického stylu“.

Stejně jako třeba automobilka Rivian, bude se i Scout soustředit hlavně na pick-upy a SUV modely. I když zatím nebyla ukázána žádná finální podoba, první poodhalující vizualizace prozrazují, že spíš než na futuristickou modernu Tesly, vsadí Scout Motors na klasičtější tvary, odkazující na původní Scout. Po internetu už se vyrojila celá řada přirovnání k Fordu Bronco, který také hraje do značné míry na nostalgii.

Mnoho lidí se bude samozřejmě ptát, proč se Volkswagen nesnaží posílit pozici na trhu elektromobilů s vlastními modely. Volkswagen v USA samozřejmě figuruje, ale jeho pověst je zde pošramocená aférou Dieselgate, která se německé značky dotkla nejvíc právě v Severní Americe. Příchod značky Scout navíc znamená, že může německý koncern nabídnout americkým zákazníkům trochu nostalgie a auto vyvíjené od začátku v USA, pro USA.

Dokončení továrny a spuštění výroby je plánováno na konec roku 2026, tou dobou budou už představeny i produkční modely, které přijdou na trh jako modelové ročníky 2027. V tuto chvíli tedy lze přinejlepším odhadovat, jaké specifikace si povezou. Vyrojí se pochopitelně mnoho otázek, zda se Scout Motors objeví i v Evropě a předběžná odpověď je, že oficiálně ne. Tak jako u všech aut pro americký trh bude nicméně fungovat individuální dovoz, takže nějaká šance vidět Scouta na evropských silnicích se určitě objeví.