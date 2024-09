Zejména v dnešní době, kdy se svět aut točí nejen kolem elektromobilů, ale i kolem „softwarově definovaných vozidel“ a AI technologií, stále častěji vidíme výrobce elektroniky vstupovat do automobilového segmentu. Poslední z takových vlaštovek je Sharp – japonský výrobce televizí, audia a domácích spotřebičů, který na své akci Tech-Day představil automobilový koncept LDK+.

V první řadě je potřeba říci, že elektromobil Sharp není něčím, co by bylo „za rohem“. Podle serveru Automotive News, který zpovídal člověka z vedení Sharpu, je výroba aut skutečně v plánu, její start je však „volně stanoven“ do roku 2030. I tak je ovšem koncept zajímavý především tím, že ukazuje úplně jiné smýšlení nad funkcí auta, které má sloužit i tehdy, když zrovna stojí.

Auto nové generace od výrobců elektroniky

Vůz byl vyvíjen ve spolupráci s tchaj-wanskou společností Foxconn, tedy s největším výrobcem elektronických součástek a zařízení na světě. Vedle toho, že Foxconn vyrábí třeba podstatnou část zařízení Apple, má také dvoutřetinový většinový podíl v Sharpu a již se podílí na výrobě elektrického SUV Foxtron Model C.

Sharp LDK+ ovšem rozhodně není stylovým SUV. Místo toho se jedná o designově jednoduché MPV, které se kompletně točí okolo vnitřního prostoru. Zajímavostí jsou solární panely, zabírající většinu střechy, které napájí jednu ze dvou baterií. Ta neslouží k pohonu vozidla, ale k napájení vnitřní elektroniky, a může fungovat také jako napájení celého domu v případě, že by došlo na výpadek dodávky elektrické energie.

Podívejte se na koncept Sharp na prezentačním videu:

| Video: Youtube

Domácí kino i pracovna

Zatímco přední část interiéru vlastně není podstatná – a Sharp ji ani neukázal – zadní je zajímavá otočnými sedadly, která lze nasměrovat do zadního prostoru, vybaveného stolkem a velkou televizí o úhlopříčce 65 palců. Podle Sharpu má prostor uvnitř vozu sloužit jako „prodloužení obývacího pokoje“.

Okna vozidla lze pomocích tekutých krystalů ve skle zcela zatemnit a vytvořit tak soukromou místnost sloužící jako druhý obývák, domácí kino, dětská herna nebo pracovna. K dispozici je zde také systém umělé inteligence CE-LLM, který komunikuje hlasem a učí se od domácích spotřebičů v domě, takže přesně ví, jak nastavit klimatizaci a celkově učinit vnitřní prostor vozu komfortní pro jeho „obyvatele“ – protože výraz posádka se sem úplně nehodí.

Bohužel jízdní parametry, mezi které patří dojezd a další náležitosti, jsme se ze strany Sharpu nedozvěděli. V tomto případě jde skutečně o vůz, který má sloužit stejnou měrou jako dopravní prostředek a další místnost domu, a to není nezajímavá myšlenka. Zda se může uchytit, aby se z aut podobného ražení stala nedílná součást trhu, se dozvíme během nadcházejících let. Jak padlo výše – Sharp by měl svůj vůz uvést na trh snad v roce 2030, začínaje domácím Japonskem.

Nebude první a asi ani poslední. Nedlouho zpátky se objevilo Sony, které spolupracuje na vývoji vozu s Hondou, a dlouho se mluvilo také o autu od společnosti Apple. Byť tento projekt byl před nějakou dobou oficiálně zrušen a údajně obří náklady na vývoj tak podle všeho přišly vniveč.