Malá Simca 5 předběhla Brouka i Fiata, hrála ve filmu a jela 24 hodin Le Mans

Letos je to už 75 let, co skončila sériová výroba malého francouzsko–italského vozu Simca 5, jehož kořeny jsou v konstrukční kanceláři turínské automobilky Fiat. Drobná Simca 5, která byla poprvé představena v březnu 1936, dokázala předběhnout ve výrobě později daleko populárnější Volkswagen Brouk. Zahrála si i v slavné komedii s Louisem de Funèsem a Bourvilem Velký flám a sbírala vavříny při vytrvalostním závodě v Le Mans.

