Snažili se také předcházet tomu, že by po přenesení výroby tohoto vozu do Trnavy v automobilce pod Krkonošemi do slovenské Žiliny (nakonec k tomu došlo až v roce 1981) neměla tato továrna pokračovat ve své historické roli producenta kompletních aut.

Z vlastní iniciativy proto připravili zásadní modernizaci původní "dvanáctsetrojky". Projekt dostal kódové označení Škoda 778. Na to, jak měl vypadat, se můžete do naší fotogalerie.

Využit pro něj měl být zbrusu nový motor. Šlo o zážehový čtyřválec OHC se zdvihovým objemem válců 1500 cm3. Ten se samozřejmě nevyvíjel speciálně pro malou dodávku. Zejména měl být montován pod přední kapotu rovněž nakonec nerealizovaného vozu Škoda 720.

Tím by se navíc odstranila zásadní slabina Škody 1203, což byl málo výkonný motor. Ten byl odvozený ještě z pohonné jednotky pro Škodu 1202. Šlo rovněž o čtyřválec, ale jeho objem činil jen 1221 cm3 a byl schopen vyprodukovat nejvýše 49 koňských sil.

Práce na vývoji prototypu začaly v roce 1970 a podle Jana Králíka, autora publikace Od kočárů k limuzínám z Vrchlabí, se na něm společně se šéfem vývoje Vítězslavem Metrlíkem podíleli František Boch a Rajmund Hrubý. Interiér pak navrhl Ladislav Ryšavý.

Jedinému kusu je 50 let

Pojízdný prototyp, který byl postaven na platformě Škody 1203, byl hotov v březnu 1972. Se sériovou výrobou se mělo započít o čtyři roky později.

Auto by bylo díky výkonnějšímu agregátu schopno uvézt těžší náklad (předpokládala se užitná hmotnost jeden a čtvrt tuny, navíc by mělo také lepší jízdní vlastnosti. K tomu by přispěla nová zadní náprava s vlečenými rameny. Rovněž kabina by pro tři cestující v první řadě byla výrazně útulnější. Například byla připravena na svoji dobu poměrně pohledná přístrojová deska z polyuretanové pěny.

Kromě výklopného víka vzadu by bylo možné do skříňové dodávky nakládat předměty také skrze posuvné boční dveře.

Jenže, naděje na tento vůz měly krátkého trvání. Ještě během roku příslušné státní orgány kvůli nedostatku financí rozhodly o zastavení projektu Škoda 720, což v konečném důsledku znamenalo také stopku pro moderní dodávku. Tak tak nakonec existovala v jednom jediném exmpláři.

Peníze byly posléze jen na dlouhou řadu drobných modernizací Škody 1203. Ta nakonec na Slovensku sjížděla z výrobní linky až do druhé poloviny devadesátých let.