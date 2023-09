Automobilka Škoda letos dokáže vydělat výrazně více peněz než v loňském roce. Navíc optimismus pro další období navozují chystané nové modely jako Superb a Kodiaq.

Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn | Foto: Se svolením Škoda Auto

Zatím se podle člena představenstva Škody Auto Martina Jahna nedaří naplňovat dřívější představy manažerů evropských automobilek o tom, že elektromobily se dostanou na obdobnou cenovou úroveň jako stejně velké a podobně výkonné spalovací vozy již v polovině tohoto desetiletí.

Uvedl to vrozhovoru s redaktorem Deníku během právě probíhajícího veletrhu IAA vMnichově.

„Nyní to vypadá, že to bude později. Hlavním důvodem jsou materiály, zejména ty pro výrobu baterie. Jejich cena neklesá, naopak stoupá,“ řekl. Velkou roli v tom podle něho nebude hrát ani případné rozhodnutí ovybudování gigafactory v Líních u Plzně.

„Tahle továrna, ať už vznikne kdekoli, bude uvedena do provozu až někdy za pět až šest let, takže minimálně do té doby, se to na ceně baterií v našich vozech nijak neprojeví. Problémem je podle něho také velká energetická náročnost výroby baterií. A v Evropě je navíc cena elektřiny vyšší než například v Asii nebo v Africe.

Přesto již v závěru příštího roku budou mít také čeští zájemci o elektromobil možnost koupit si levnější model, než je současný Enyaq. Tím se stane středněvelké rodinné SUV Elroq. Elektromobily začne automobilka Škoda připravovat rovněž pro indický trh,kde je o ně zájem, naopak v Číně bude zatím mladoboleslavská značka nabízet pouze spalovací vozy.

Letošní rok je podle Martina Jahna pro Škodu konečně návratem k normálu. „Ještě první čtvrtletí bylo obtížné, ale od léta výroba jede prakticky naplno. Jsme schopni snižovat čekací doby a uspokojovat velký počet objednávek z minulé doby. Pokračujeme v zavádění nové firemní identity na různé modely a trhy, daří se nám zvyšovat tržní podíly i v zemích, kde jsme donedávna nebyli moc silní. Tedy Francii, Itálii, Španělsku,“ vypočítává.

Jedinou cestou jsou bateriové elektromobily

„Vlastně jedinou velkou letošní negativní událostí je uzavření kapitoly Rusko,ccož bude mít neblahý dopad na náš finanční výsledek. Přesto by mělo naše hospodaření skončit výrazně lépe než v loňském roce a také zaměstnanci se rozhodně nemusí pro nejbližší období bát o práci."

„I když se leckdy v různých médiích objevují různé zpochybňující hlasy, Volkswagen, a tedy i Škoda budoucnost automobilů jednoznačně vidí v elektrickém pohonu. Například vodík je podle Martina Jahna mimo hru zejména kvůli tomu, že na ujetí jednoho kilometru je u vozů s palivovými články zapotřebí trojnásobné množství energie v porovnání s bateriovými vozy a také proto, že do vývoje a výroby bateriových vozů se už nainvestovaly obrovské prostředky.

„Navíc to není výmysl Volkswagenu. Amerika řekla, žejde elektrickou cestou, stejně jako Čína a Evropa. Vlastně jen Korea a Japonsko koketují s vodíkem a pak velmi opatrně ho zkoušejí některé evropské automobilky,“ uvádí manažer. O tom, jak dlouho ještě bude Škoda nabízet menší auta se spalovacím motorem, se podle něho stále hraje v Bruselu.

„Záleží na finální podobě normy Euro 7.„Nynější návrh nejdříve musí schválit Evropská rada, pak se to vrátí do Evropské komise a následně do Evropského parlamentu. Podle našich posledních informací se původní předpis zmírní a zároveň posune jeho platnost. Což v našem případě znamená, že budeme moci nadále vyrábět naše Scalu,Kamiq i Fabii," uzavřel Martin Jahn.