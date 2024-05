Největší tuzemská automobilka Škoda zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Z nich vyplývá, že zájem o její automobily se opět zvyšuje. Nejžádanějším modelem zůstává Octavia, největším světovým trhem je Německo. Dvouciferným tempem roste také odbyt jediného elektromobilu značky, kterým je Enyaq.

Výroba modernizované Octavie. | Foto: Se svolením Škoda Auto

Na podobná čísla, jaká společnost Škoda Auto zaznamenala naposledy v roce 2020, by se měla tento rok dostat výroba jednotlivých modelů, které zákazníkům nabízí prostřednictvím svých dealerů. Z výrobních linek by jich tedy mělo sjet zhruba milion kusů.

Vyplývá to z důvěryhodného zdroje redakce Deníku a naznačují to také hlavní ekonomické ukazatele za první čtvrtletí letošního roku. Ty zveřejnilo tiskové oddělení automobilky.

„Za první tři měsíce roku dodala Škoda Auto po celém světě 220 500 vozů (+5,2 %), přičemž objednávky jsou i nadále slibné," uvádí se v tiskové zprávě.

Spokojeni s výkony největší české automobilky můžou být také ve vedení koncernu Volkswagen, jehož je Škoda součástí. Rentabilita tržeb (tedy míra zisku) totiž zůstává na velmi slušné úrovni 8,1 %.

Nejvíc aut se prodá v Německu

I v tomto ohledu by mohlo být ve zbývající části roku ještě lépe. Škoda totiž začne dodávat zákazníkům nové generace vozů Kodiaq a Superb, které jsou v její nabídce ty nejdražší. Na trh přijde třeba také inovovaná Octavia RS, která už nabídne výkon 265 koní.

Nová Škoda Kodiaq: benzín, diesel, teď i hybrid. Rozšiřuje se nabídka motorizací

Největším trhem značky je již několik let (po ústupu z pozic v Číně) Německo. Tam dodala automobilka zákazníkům od ledna do března 43 500 vozů, což je o 3 300 více než o rok dříve. Česká republika je druhým největším trhem. Zde automobilka dodala v prvním čtvrtletí 20 300 vozů (+0,5 %) a udržela si jasnou vedoucí pozici s podílem na trhu 35,2 %. Spojené království jako třetí největší odbytiště zaznamenalo meziroční zvýšení dodávek od ledna do března o téměř 9 % na 18 400 vozů.

Mezi deset největších trhů značky v prvním čtvrtletí patří také Polsko (15 000 vozů; +15,3 %), Turecko (10 200; +14,5 %), Itálie (9 600; +13,7 %), Francie (9 200; +9,6 %) a Španělsko (8 600; +18 %).

Podíl v Evropě je pětiprocentní

Na celém evropském trhu činí aktuálně podíl značky Škoda pět procent. To znamená, že každé dvacáté auto, které se v Evropě prodá, má na kapotě znak mladoboleslavské automobilky.

Test SUV Kamiq: Nabízí dobré jízdní vlastnosti a má pro Škody netypickou slabinu

Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia s 61 200 dodanými vozy (+36 %). Elektrický model Enyaq zaznamenal celosvětové dodávky 14 000 kusů, což znamená nárůst o 12,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Klaus Zellmer výsledky komentoval tako: „Škoda Auto odvedla v prvním čtvrtletí solidní výkon a opět potvrdila, že zvolený obchodní model založený na atraktivních produktech šitých na míru našich zákazníků je velmi stabilní. Po výzvách posledních několika let registrujeme trvalou poptávku ze strany zákazníků a efektivně udržujeme kapacitu našich dodávek. I když je elektrická budoucnost stále blíže, stojíme si za našimi modely se spalovacími motory a hybridním pohonem, protože společně poskytují zákazníkům svobodu volby během přechodu do plně elektrické éry," dodal.