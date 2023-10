Historicky již 23 000 vozů dodala automobilka Škoda Auto Policii ČR. Nejaktuálnějších 50 z nich jsou potom nové modely Kodiaq druhé generace. Slavnostního předání prvních vozů ze zakázky na celkem 289 kusů, které proběhlo na polygonu automobilky v Úhelnici u Mladé Boleslavi, se zúčastnil i ministr vnitra Vít Rakušan spolu s policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Předání policejních vozů se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan a policejní prezident Martin Vondrášek | Foto: Se svolením Škoda Auto

Nová vozidla jsou vybavena celopolepem v policejních barvách, majáky i předními rámy pro provádění PIT manévrů. Tento rám byl nově vyvinut pro použití na Kodiaqu druhé generace, a slouží zejména k provedení zastavovacího manévru na ujíždějící vozidla.

Název „PIT“ je zkratkou pro anglický termín Precision Immobilization Technique, a označuje zákrok, při němž policie zatlačením přídí hlídkového vozu do zádi pronásledovaného vozu dostane pronásledovaný vůz do smyku. Nejedná se ale o prudký náraz, jak se mnoho lidí domnívá. Ke kontaktu dochází teprve poté, co se auta přiblíží na velmi malou vzdálenost a cílem je pronásledovaný vůz nikoliv nabourat, ale roztočit. Správně provedený PIT manévr nezanechá ani na pronásledovaném autě téměř žádnou škodu.

Podívejte se na videu, jak příslušníci policie cvičili provádění PIT manévru:

Zdroj: Youtube

V případě nových Kodiaqů jde o vozy, které nahrazují starší modely sloužící u takzvaných prvosledových hlídek. To jsou hlídky, posílané mimo jiné k obzvláště závažným trestným činům. Kromě standardní policejní výbavy zvláštního určení jsou auta vybavena i dlouhými zbraněmi. Podvozek i pohonné ústrojí mají speciální ochranu, aby vůz vydržel i hrubější zacházení ve špatných podmínkách a interiér je upraven přepážkou umožňující převoz zadržené osoby.

Pod kapotou se ukrývá jedna z nejvýkonnějších motorizací, kterou lze do Kodiaqu dostat, a sice benzínový čtyřválec 2.0 TSI, poskytující 245 koní. Převodovka je stejně jako u všech nových Kodiaqů automatická dvouspojková DSG a jde o verze s pohonem všech kol. Standardní výbava vozů vychází ze stupně Active.

Prvních 50 vozů Škoda Kodiaq druhé generace pro Policii ČRZdroj: Se svolením Škoda Auto

„Jsme rádi, že jsme uspěli v tomto náročném výběrovém řízení. Automobily ve službách Policie ČR jsou vystaveny mimořádné zátěži zejména s ohledem na drsné zacházení a vysoké nájezdy, přičemž za všech okolností musejí spolehlivě fungovat. Těší nás, že jsme v těchto tendrech historicky úspěšní. Je to mimo jiné ocenění technických i ekonomických předností našich vozů, které si v těžkých podmínkách vedou velmi dobře.“ řekl při předávání prvních 50 vozů pro Policii vedoucí prodeje tuzemského zastoupení Škoda Auto Tomáš Duchoň