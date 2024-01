První záběry z výroby: Nová Škoda Kodiaq se začala montovat v Kvasinách

Výrazné investice do montáže a svařovny, ale i přesun výroby Superbu z výrobního závodu v Kvasinách do slovenské Bratislavy. To všechno proběhlo v rámci příprav na výrobu druhé generace modelu Kodiaq. Ta se v Kvasinách začala montovat právě nyní, po boku menšího SUV Karoq. Skrze záběry přímo z výrobní linky nabízí Škoda unikátní možnost podívat se na to, jak Kodiaq vzniká.

Škoda zahájila výrobu nového Kodiaqu v Kvasinách | Foto: Se svolením Škoda