Naopak ale speciální sportovní divize automobilky z Mladé Boleslavi začíná s vývojem závodní verze modelu Enyaq.

Elektrická verze rallyové fabie | Foto: Radek Pecák

Elektrické závodní vozy nejsou už v současnosti příliš výjimečné. Například i na právě skončené Středoevropské rallye byly k vidění také plně elektrické soutěžní Opely Corsa.

Od roku 2021 také Škoda Motorsport ve spolupráci s rakouskou firmou Kreisel Electric vyvíjela také elektřinou poháněnou rallyovou Fabii Rally2 Evo. Tento projekt ovšem končí, nebo je minimálně pozastavený. Informaci se nám podařilo získat z dobře informovaného zdroje Škody Auto.

Na to, jak vypadají útroby klasické soutěžní Fabie, se můžete podívat do fotogalerie.

Přitom při loňské premiéře nové generace Fabie RS Rally2 se ještě mluvilo o tom, že souběžně probíhá také vývoj elektrické varianty modelu s karosérií Fabie 4. generace.

Důvodem k zastavení projektu je především fakt, že v současnosti nejsou stanoveny příslušné technické předpisy a vlastně ani neexistuje oficiální šampionát pro tyto vozy. A pak je tu ještě ekonomický faktor. Škoda totiž v současnosti nemá vlastní závodní tým. Všechny vyrobené závodní Fabie prodává zákaznickým týmům. A ty vzhledem k výše zmíněným okolnostem pochopitelně o elektrický závodní vůz zájem nemají.

Přitom výkonové parametry vozu, který vznikl s pomocí rakouského partnera z předcházející generace Fabie, určitě nebyly špatné. Například výkon přesáhl o více než šedesát koní ten, který je k dispozici závodníků ve Fabiích RS Rally2 se spalovacím agregátem. Točivý moment dosáhl dokonce na hodnotu 600 Nm. Trošku problémem byla o téměř 200 kilogramů vyšší hmotnost a také dojezd v závodním tempu na jedno nabití baterie s kapacitou 52 kWh.

Enyaq v podobě závodního konceptu

Nyní se tedy Škoda Motorsport ve vztahu k ekologii zabývá jinými aspekty. Největší díl emisí CO2 se ušetří díky používání speciálního syntetického paliva.

Automobily Škoda v loňském roce v závodech šampionátu WRC ušetřily (v porovnání s tím, kdyby používaly dřívější typ ropného paliva), téměř 119 tun CO2.

Kromě toho jsou buď již na závodních vozech nasazeny nebo se testující následující věci: Díly vyrobené z kompozitů s příměsí biologických materiálů i ekologické olejové náplně do tlumičů, motorů a převodovky.

Na udržitelnost se dbá i v samotné továrně a při přepravě vozů i dílů. Ty už se nebalí v drtivé většině do plastových obalů, ale do těch z udržitelných materiálů. Místo klasické bublinkové fólie je to například papír. A rovněž ve výrobní hale se přijala řada opatření směřujících k úspoře energie.

Potenciál elektrických vozů chce v blízké budoucnosti Škoda ukazovat veřejnosti prostřednictvím koncepčního vozu Enyaq Racing Concept. "Práce se na něm se již rozběhly," potvrdil mluvčí automobily Zbyněk Straškraba.