Jediný svého druhu. Takový je všemi barvami hrající vůz Škoda Enyaq Respectline, který vznikl na oslavu lidské rozmanitosti a jedinečnosti. Tuto sobotu ho můžete vidět v čele průvodu Prague Pride.

Foto: Škoda Auto

Již tuto sobotu půl hodiny po poledni vyrazí z Václavského náměstí průvod Prague Pride a bude se ubírat směrem k Letenské pláni, kde v Pride Parku započne hlavní program celého festivalu.

K oslavám nejen LGBTQ+ komunity, ale lidské rozmanitosti obecně se připojí i automobilka Škoda, která do průvodu vyšle svůj jedinečný vůz Škoda Enyaq Coupé Respectline. Za jeho základ posloužil elektromobil Enyaq Coupé a na počátku byla inspirace osvětlenou maskou Crystal Face, typickou právě pro modely Enyaq.

„Už zhruba před rokem jsme připravili první skici s duhovou verzí této masky, kterou jsme si pracovně nazvali Rainbow Face,“ říká koordinátor projektu Petr Kavrentzis a dodává, že celý projekt Respectline ve Škoda Auto dokázali zrealizovat během rekordních tří měsíců.

Stejně jako v sériovém provedení má i duhová maska 131 diod, kromě 93 bílých však obsahuje i 38 barevných, které vytvářejí duhový efekt. Podobně fungují i barevné elementy, které zdobí původně bílou barvu karoserie. Zbarvení auta má symbolizovat nejen respekt vůči všem lidem bez rozdílu původu, národnosti nebo sexuální orientace, ale také k přírodě a životnímu prostředí.

Uvnitř najdeme duhové podsvícení, duhové prvky na dveřích i palubní desce, originální ražený dekor na sedadlech a na volantu logo Respectline, vsazené do křišťálu od české sklářské společnosti Preciosa.

„Témata rovného přístupu, rozmanitosti a inkluze získala během posledních let na významu,” komentuje počin Martina Zimmermann, odborná koordinátorka diverzity ve společnosti Škoda Auto. „Je skvělé, že tyto hodnoty se nám ve spolupráci s kolegy z dalších oddělení podařilo převtělit do vozu Škoda Enyaq Coupé Respectline, a věřím, že jeho poselství osloví co nejvíce lidí.”

Pokud vás napadlo, že přesně takhle barevný Enyaq byste rádi měli ve své garáži, musíme vás zklamat. Vznikl pouze jediný exemplář a do sériové výroby se bohužel nechystá.