Koncepční automobil Roomster mohli poprvé vidět v roce 2003 návštěvníci podzimního autosalonu v německém Frankfurtu. O tři roky později přišel na trh sériový vůz. Ten už byl ale trošku zklamáním.

Roomster je nyní připomínán na výstavě o designu v muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi | Foto: Radek Pecák

Celkem devět let - od roku 2006 až do roku 2015 - nabízela mladoboleslavská automobilka Škoda zákazníkům model Roomster. Druhá generace už měla být pouze přejmenovaným Volkswagenem Caddy, ale kvůli nutným úsporám v koncernu Volkswagen po aféře dieselgate se nakonec na trh vůbec nedostala. Příběh vozu s tímto jménem tak skončil poněkud rozpačitě.

Přitom jeho začátek vypadal velmi slibně. Když se v roce 2003 ukázal na výstavním stánku Škody na autosalonu ve Frankfurtu stejnojmenný koncept, vzbudil velký zájem i obdiv.

Však také byl do velké míry novátorský. Autorem jeho tvarů i prostorových řešení byl německý designér Thomas Ingenlath. Ten do Škodovky přišel na začátku milénia z Audi. Z Mladé Boleslavi pak přešel k Volkswagenu a následně do značky Volvo. Jedná se o tak silnou osobnost, že je dnes nejvyšším šéfem právě z Volva vzniklé značky Polestar.

Pozoruhodný vůz

Zpět ale k Roomsteru. I dnes tento vůz působí pozoruhodně. Zejména boční a zadní partie. Je to dáno skutečností, že z přerušené linie je na boku jasně vidět rozdělení na přední-řidičskou a zadní-obytnou část vozu.

Auto má minimální převisy karosérie před předními a zadními koly a je široce rozkročené. Však také šířka byla přes 184 centimetrů, což je velmi blízko k současnému Superbu. Pak nevadila ani poměrně značná výška blížící se ke 170 centimetrům. Auto bylo velmi krátké - jen 405,5 centimetu.

Sériový Roomster, který se začal prodávat o tři roky později, už takovou designovou hitparádou nebylZdroj: se svolením Škody Auto

Přesto v něm vznikl úžasný prostor pro cestující. Zadní lavici bylo dokonce možno posouvat v rozsahu 75 centimetrů. A také šlo o sto osmdesát stupňů otáčet přední sedačky, takže rodiče sedící vpředu si při nějaké zastávce mohli krásně povídat s dětmi sedícími vzadu.

Dnes tento prvek přebírají připravované elektromobily. Hlavně je to zatím kvůli pohodlí při dobíjecích zastávkách a jednou tak třeba bude možné díky autonomnímu řízení třeba i cestovat.

Vpředu jako letadlo…

Auto dostalo velkorysé prosklení. Tvar čelního skla a jeho propojení s okénky v předních dveřích jednoznačně připomínal kokpit letadla. Velké zadní sklo je dnes také moderním designový prvkem a uplatnění se v sériových autech dočkalo také na dva podélné pásy rozdělené panoramatické střešní okno.

Sériový Roomster, který se začal prodávat o tři roky později, už takovou designovou hitparádou nebyl. Dokonce ho nyní mnozí označují jako nejošklivější Škodu ze všech.

Základní ideje z konceptu Roomster přitom zůstaly zachovány. Problémem ovšem bylo, že přední část převzalo toto malé rodinné MPV z tehdejší druhé generace Fabie. Navíc se oproti konceptu auto o dvacet centimetrů protáhlo a skoro o stejnou hodnotu zúžilo. Proporce už proto nebyly v ladném souladu. Vše se přepracovávalo kvůli zlevnění nákladů na výrobu. Přední část vozu totiž využila platformu pro tehdejší Fabii, zadní zase tu z Octavie první generace.

Z hlediska praktičnosti byl ovšem Roomster skvělý. Prostor vzadu rozhodně nechyběl, navíc se sedačkami se dala dělat kouzla. Například dvě krajní bylo možné posouvat (i když jen v rozsahu patnácti centimetrů) a po vyjmutí prostředního užšího sedadla z nich vytvořit skutečně pohodlná křesla.

Děti si pochvalovaly skvělý výhled ven do stran i dopředu, protože seděly výše než byla ukotvena přední sedadla. Prostor na nohy byl podobně královský jakp nabízí Superb.

Existovala také užitková dvoumístná verze s plechem zaplněnými okénky vzadu.