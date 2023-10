Je tomu jen něco přes týden, co designéři Škoda Auto zavzpomínali na první generaci Superbu. Nyní přichází na přetřes generace druhá. Ta vtiskla Superbu o hodně luxusnějšího ducha, nabídla vůbec poprvé kombík, ojedinělé řešení pátých dveří, ale i LED technologie.

Škoda Superb druhé generace | Foto: Se svolením Škoda Auto

„Dostali jsme za úkol postavit velké auto na menší platformě PQ35, to byla sama o sobě výzva. Zároveň jsem chtěl, aby byl vzhled druhé generace svébytnější, originálnější. Pracoval jsem s tím, že na autě musí být jasně vidět, že je to vůz Škoda, zároveň by mělo být vidět jak v celé modelové řadě, tak v porovnání s konkurencí,“ vzpomíná na druhou generaci Superbu jeho designér Zdeněk Cibulka.

Druhá generace Superbu se světu představila v březnu roku 2008, zhruba o rok a půl později přišla na trh i praktičtější karosářská varianta kombi. Jedna z největších zajímavostí se však týkala liftbacku, potažmo sedanu. Díky ojedinělým pátým dveřím TwinDoor uměl být totiž „krátký“ Superb obojím. Pod ozdobnou lištou mezi nárazníkem a víkem zavazadelníku se nacházela dvě tlačítka. Jedním se otevíralo jen plechové víko kufru jako u sedanu, druhým se ovšem otevírala celá záď včetně zadního okna jako u liftbacku. Technicky komplikované řešení si vyžádalo specifický design zadních sloupků a zádi celkově. Právě kvůli TwinDoor má také Superb druhé generace registrační značku umístěnou velmi nízko v zadním nárazníku, což je u Škody dost neobvyklé.

Škoda vzpomíná na první Superb. Byl přelomový a překvapivý

Stojí také za zmínku, že je druhá generace Superbu jediným vozem, u kterého se systém TwinDoor zdvojeného otevírání zavazadelníku objevil. Třetí generace už se vydala konvenční cestou liftbacku, kdy se vyklápí celá záď i s oknem.

O hodně konvenčnější byla u druhé generace varianta kombi. Od přídě až po B sloupky se jednalo o stejné auto, odsud dozadu je navržené zcela nově. „Troufám si tvrdit, že druhý Superb nastartoval novodobou éru opravdu krásných kombi značky Škoda,“ hodnotí kombík vedoucí designu interiéru Peter Olah.

Škoda Kodiaq poprvé naživo: Zářící maska, nová řadička a kolečka klimatizace

Velmi výrazný byl na vzhledu druhého Superbu také facelift, dostupný od roku 2013. Ten už vznikal podle vizí tehdejšího šéfdesignéra Jozefa Kabaně a běžnou záležitostí se v té době stávala technologie LED světel. Facelift tedy dostal přední světla s LED denním svícením, ale i LED koncové lampy. „Rozvíjeli jsme ideu škodováckého podpisu v podobě písmene C. Jednotlivé modely jsme navíc hierarchicky odlišili tak, že Fabia tehdy dostala C tvořené jedním precizním proužkem, Octavia dvěma a Superb po faceliftu třemi LED proužky,“ říká k faceliftu a použití LED světel vedoucí designu vnějšího osvětlení Petr Nevřela.

Připomeňte si odhalení faceliftu Škody Superb druhé generace na dobovém videu:

Zdroj: Youtube

I uvnitř designéři při návrhu druhého Superbu těžili z nových možností. Ačkoliv se jedná o auto využívající koncernovou techniku, vnitřek se kompletně obešel bez převzatých povrchových dílů. Třeba architektura palubní desky je tak svébytná, stejně jako ozdobné lišty a další prvky. Na zadních sedadlech nechyběla nadstandardní porce místa a ve dveřích se znovu objevil deštník – byť tentokrát v těch předních.

Byla to právě prostornost spolu s nádechem luxusu, která udělala ze Superbu druhé generace mimořádně populární vůz i mezi řidiči taxislužeb nebo shuttle servisů. Superb si ovšem oblíbily i rodiny, kterým zejména v kombi variantě nabídnul ohromnou užitnou hodnotu a komfort.