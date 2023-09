Škoda Superb byla pro mladoboleslavskou automobilku přelomovým modelem. Sedan, který si to hrdě nakráčel přímo do tehdy velmi exponovaného segmentu D manažerských automobilů, je dodnes považován za vlajkovou loď značky. Leckdo také mnohokrát slyšel lidovou historku o tom, jak „Škoda Superbem naštvala Volkswagen, protože se vydala proti Passatu s lepším autem“. Ještě než se představí chystaná čtvrtá generace, vzpomíná designové oddělení Škody na tu úplně první z roku 2001.

Škoda Superb první generace | Foto: Se svolením Škoda Auto

„Pro mě bylo překvapením, že do něčeho takového Škoda šla. Byl to segment, kterého se tehdy nedotýkala. Hotový model jsem viděl v podstatě první den, kdy jsem tehdy nastoupil. A to auto na mě opravdu zapůsobilo, bylo nezvykle velké, pro mě to byl odvážný krok,“ vzpomíná Jiří Hadaščok, který v době, kdy finišoval design prvního Superbu, nastoupil do designového oddělení Škody Auto jako praktikant. A rozhodně nebyl sám, kdo byl v té době překvapen. Škoda, která představila Superb v roce 2001 v Ženevě nejprve jako koncept Montreux, a posléze na podzim coby sériový vůz, se tehdy vydala do pro ni zcela neprobádaných vod.

Podívejte se na video, které uveřejnila Škoda ke dvacátému výročí Superbu před dvěma lety:

Zdroj: Youtube

První generace Superbu byla designově poměrně jednoduchá a přímočará a stála na prodloužené koncernové platformě, kterou tehdy využíval i Volkswagen Passat. O siluetu, ale i designové detaily, se postaral designér Zdeněk Cibulka spolu s kolegou Raulem Piresem, kteří pracovali pod vedením šéfdesignéra Dirka van Braeckela. Superb tehdy přinesl evoluční design a vypadal mnohem moderněji než první generace Škody Octavie, představená o pět let dříve.

Na druhou stranu nesl i určité podobnosti právě s Passatem – u něj přišel pro rok 2001 facelift, který známe pod označením „B5.5“. Podobnosti byly také uvnitř, protože jak vzpomíná Miroslav Jaskmanicki, jeden z návrhářů interiéru v té době, využití stávajících interiérových dílů a řešení byla tehdy nutnost. Jakkoliv se designéři snažili koncernovou techniku „obalit“ škodováckým designem, některé prvky museli prostě jen převzít. Co však převzít nemuseli, to byla materiálová skladba. Superb proto mohl dostat unikátní dřevěné obložení a spoustu zajímavých detailů.

Jedním z takových detailů byl i deštník v zadních dveřích. Ty byly dostatečně dlouhé na to, aby ho pojmuly, a tak se tahle záležitost, která o kousek posilovala luxusní dojem ze Superbu, postupně stala výsadou největšího modelu Škody. Výsadou je také prostor na zadních sedadlech – tady platí, že to, s čím první generace začala, další dvě generace ještě prohloubily. A zahanbit se určitě nenechá ani připravovaná generace čtvrtá.

Zajímavostí je také samotný název Superb. Ten se u Škody poprvé objevil již v roce 1934, kdy se na trhu objevil první luxusní velký vůz.