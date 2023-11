Třetí generace Superbu, která je ve výrobním programu mladoboleslavské automobilky od roku 2015 doteď, je právem považovaná za jednu z nejkrásnějších moderních Škodovek. Ostře řezaný design s velkým akcentem na detaily je jednou z nejvýraznějších prací tehdejšího šéfdesignéra Jozefa Kabaně.

Škoda Superb třetí generace | Foto: Se svolením Škoda Auto

Přečtěte si i předchozí dva články, v nichž designéři mladoboleslavské Škoda Auto vzpomínají na první a druhou generaci Superbu.

Škoda vzpomíná na první Superb. Byl přelomový a překvapivý

Vzpomínání na druhý Superb: Přišel s novou karoserií i pozoruhodnými dveřmi

Jak bude třetí Superb vypadat, naznačila Škoda v roce 2014 konceptem Vision C. Ten měl tvary místy možná až příliš dramatické, ale finální podoba Superbu vyšla tak, že se při uvedení v únoru 2015 líbila téměř všem. „V procesu vývoje designu vzniklo více modelů, než je obvyklé, pět nebo šest designérů pracovalo s celkem čtyřmi hliněnými modely. Jozef Kabaň chtěl docílit toho, aby to auto bylo doslova vybroušené do detailů,“ říká o vzniku Superbu koordinátor exteriérového designu Jiří Hadaščok.

Na Superbu se objevilo mnoho prvků, které byly do té doby výrobně až příliš náročné. Příkladem může být kapota, která sahá po stranách daleko hlouběji a opticky dokončuje ostrou linii, táhnoucí se přes celý bok – od zadních světel až po ta přední. Kapota byla velmi náročná na lisování a navíc byl potřeba speciální pant.

Připomeňte si Superb třetí generace na jednom z oficiálních videí z roku 2015:

Zdroj: Youtube

Totéž se dá říci i o světlometech, ve velkém využívajícím LED techniku. Petr Nevřela, vedoucí designu vnějšího osvětlení prozrazuje, že v zadních světlech mají linky ve tvaru „C“ na koncích jen 2,5 milimetru a nebylo tak jednoduché najít dodavatele, který by je uměl dodat v potřebné preciznosti. Stejně tak v předních světlech má zakončení linky denního svícení jen 4 milimetry.

Vedoucí designu interiéru Peter Olah dále hodnotí, že kdyby dostal vnitřní prostor Superbu jen mírnou modernizaci, mohl by klidně pokračovat dalších 8 let ve výrobě. I interiér zaznamenal velký mezigenerační posun a působí odlehčeným, přesto luxusním dojmem. Dojem udělala třeba nová materiálová skladba, pracující s vyšším podílem měkčených povrchů. Vpředu je pak nová koncepce palubní desky.

Vedle standardních karosářských variant liftback a kombi, objevilo se i sportovně pojaté provedení Sportline a Scout na zvýšeném podvozku. Vůbec poprvé byl k dostání také plug-in hybrid, kombinující spalovací motor s elektrickým pohonem – ten se objevil na trhu v roce 2019 v rámci faceliftu.