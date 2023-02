Historické škodovky ovládly brněnskou Olympii. Tyhle skvosty stojí za to vidět

/VIDEO/ Simply Clever a Simply the Best. To je motto unikátní výstavy, kterou můžete už jen do neděle 26. února vidět v brněnském nákupním centru Olympia. Dostaveníčko si tam dávají ty největší perly z historie automobilky Škoda. A na návštěvníky tak čeká opravdu nádherná podívaná. V březnu se pak tato výstava přesune do do pražského obchodního centra Arkády Pankrác.

Desítkami historických aut značky Škoda se lze od čtvrtka kochat v obchodním centru Olympia v Brně. K vidění je třiadvacet aut, pět motocyklů a jízdní kolo. | Foto: Deník/Sabir Agalarov