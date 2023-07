Vůně benzínu, burácení motorů a nádech historie. Desítky nablýskaných historických aut a motocyklů byly k vidění na 11. ročníku Srazu veteránů v Širokém Dole u Poličky. Nechyběla prezentace vozidel, soutěže ani tradiční vyjížďka po okolí.

Každoroční sraz veteránů v Širokém Dole přilákal v sobotu 1. července několik stovek nadšenců ze širokého okolí, kteří se přijeli pochlubit svými bezchybně vyleštěnými stroji. Na louce u vesnice si mohli návštěvníci prohlédnou každé vozidlo z blízka, mohli nahlédnout jak do interiéru, tak do samotného motoru.

Lubomír z Dolní Rovně u Holic dorazil na sraz se svou Tatrou 603 z roku 1962, též známou jako „Šilhavka“. „Je zajímavé, že všechny Tatry 603 se vyráběly černé. Ta moje je ale bílá,“ prozradil. Proč tomu tak je? To neví ani on.

Své Tatře 603 říká „Máňa“, neboť právě na svátek Marie v roce 2005 si ji přivezl domů. Renovace mu zabrala devět let. „Tohle není koníček, to je spíš takový kůň. Stále je na tom co vylepšovat,“ poznamenal s úsměvem ve tváři a spolu s manželkou dodali, že je to takové jejich čtvrté dítě.

Právě díky své manželce se k veteránům dostal. Její otec ji totiž dovezl Tatrou 57 ve svatební den k oltáři.

Ročně objedou okolo deseti srazů. Kromě „Máni“ vlastní manželé také zmíněnou předválečnou Tatru 57 z roku 1938.

Akce začala během vydatné přeháňky v 9 hodin. Po prezentaci vozidel vyrazili ve 13 hodin řidiči se svými veterány na společnou vyjížďku po okolí.