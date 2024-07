Z Evropy Citroën, Peugeot, Opel (potažmo v Británii Vauxhall), DS Automobiles, Fiat, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Abarth. Z USA potom Chrysler, Dodge, RAM a Jeep. Kolik značek je pro jeden korporát příliš mnoho? Ukazuje se, že právě 14 samostatných značek aut, které pod sebou má obří koncern Stellantis, je těžko stravitelným soustem. Mluví se o tom už dlouho, nyní je to ovšem potvrzeno přímo od zdroje: Některé značky nemají svou budoucnost jistou.

„Pokud nevydělávají peníze, zavřeme je.“ Tak zní věta, kterou řekl bez korporátních příkras CEO koncernu Stellantis Carlos Tavares agentuře Reuters. Právě Tavares přitom ještě relativně nedávno tvrdil, že přinejmenším po dobu 10 let se nebude nic měnit ani zavírat. To bylo v roce 2021, kdy koncern Stellantis vznikl spojením menších koncernů PSA a FCA.

Těžké první pololetí

Jenže první pololetí letošního roku ukázalo, že se koncernu nedaří. Jen za letošek se akcie propadly o 22 %, což je nejhorší výsledek ze všech velkých, v Evropě operujících automobilek. Tento pokles je přímým důsledkem výrazně nižšího obratu, a tedy nižších prodejů.

Největší „mínus“ utržil Stellantis ve Spojených státech, kde Dodge a Jeep rušily několik modelů a modelovými obměnami procházel také RAM 1500 – vlajková loď značky RAM, která se coby výrobce pick-upů odtrhla od mateřského Dodge.

Nezdar (byť ne tak výrazný) panoval i v Evropě, kde je v úpadku luxusní Maserati, a to o 50 % oproti prvnímu pololetí letošního roku. Paradoxně jediné oblasti, kde Stellantis rostl, byly Střední východ a Afrika. Tady zaúřadoval Fiat, kterému se celkově daří a dobrým příslibem do budoucna je i nedávno představená, inovovaná modelová řada Panda.

Podívejte se na novou Grande Pandu na oficiálním videu:

| Video: Youtube

Které automobilky by mohly zavřít?

Tavaresova prohlášení o rušení automobilek a celkovém „zúžení“ modelové nabídky okamžitě vyvolala spekulace o tom, se kterými automobilkami se Stellantis rozloučí. Z oficiálních míst ve Stellantisu padla zatím jedna možnost, a sice již zmíněné Maserati. Finanční ředitelka Natalie Knight uvedla, že by věhlasná italská značka, která se potácí v dlouhodobých problémech, mohla být jednoho dne na prodej.

Otazníky se vznáší také nad Lancií – její osud bude záviset na nedávno představené nové generaci Ypsilon, která sdílí techniku s Peugeotem Je to první nový vůz, který automobilka představila po 13 letech. Z Evropských značek pravděpodobně přijde na přetřes také osud Alfy Romeo.

Na Americké straně je značek méně, ovšem právě tady by měly být změny nejrazantnější a adept na potenciální zavření je zde celkem jednoznačný – Chrysler. Značka nesoucí jedno z původních jmen americké „velké trojky“ je aktuálně v podobné pozici jako italská Lancia. S ukončením výroby sedanu 300, který se už jen doprodává coby modelový ročník 2023, zbylo v nabídce pouze MPV Pacifica. Prodeje jsou celkově nízké a nad Chryslerem se tím pádem stahují mračna.

O svůj osud se naopak nemusí bát populární Jeep nebo RAM, který figuruje na extrémně důležitém trhu pick-upů. U Dodge je velkou otázkou, jak se bude značce dařit po ukončení výroby dosavadní generace Chargeru a Challengeru – nový Charger už je představen, záleží ovšem na tom, jak ponesou fanoušci Dodge přechod na elektrický pohon, případně přeplňovaný šestiválec.

Přibyde Stellantisu nějaká značka?

Na druhé straně je tady i možnost, že by Stellantis v rámci změn investoval do nákupu další značky. A není příliš překvapivé, že by se jednalo o značku čínskou, vyrábějící elektrická auta.

U evropských automobilek je investice do mladých značek s elektrickými modely stále častějším jevem, v případě Stellantisu by se mohlo jednat o dosud málo známou značku Leapmotor. S tou Stellantis již intenzivně spolupracuje a možnost odkupu celé automobilky je tedy na stole.