Jen 956 tisícin sekundy stačilo elektrickému vozu postavenému studenty k tomu, aby zrychlilo z klidu na 100 kilometrů v hodině. Je z toho nový světový rekord ve zrychlení elektrického auta. Vůz zvaný „Mýtus“ má na svědomí tým ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu.

Rekordní jízda vozu postaveného studenty z ETH Zurich | Foto: Alessandro Della Bella / ETH Zurich

Právě studenti vysoké školy v Curychu už v roce 2006 založili tým Academic Motorsports Club Zurich (AMZ). Každoročně se tak obměněný tým s nově postaveným vozem zúčastňuje evropského seriálu Formula Student, kde soutěží mimo jiné i proti českým vyzyvatelům. Svoje týmy Formula Student má v Česku ČVUT, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni i Česká zemědělská univerzita.

Tentokrát se ovšem švýcarští studenti vydali proti úplně jiné výzvě. Jejich cílem bylo překonat rekord pro elektrický vůz ve zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině. Za tímto účelem se studenti z Curychu spojili s týmem z Lucernu a vytvořili „Mythen“. Lehoučký elektrický vůz o hmotnosti pouhých 140 kilo je vyroben převážně z karbonu a z hliníku, a každý jeho díl, od hliníkového šasi až po poslední tištěný spoj, vyvinuli studenti sami.

Čtyři elektromotory umístěné v nábojích kol dávají dohromady výkon 326 koní, který se s ohledem na minimální hmotnost jen těžko přenáší na pevnou zem. Zejména když je potřeba sílu přenést již na startu, kdy ještě není možné generovat aerodynamický přítlak. Za tímto účelem vyvinul tým pod autem „vysavač“, který místo generování přítlaku přisává auto k zemi.

Výsledek se dostavil a Mythen překonal předchozí rekord, což potvrdily i Guinnessovy světové rekordy, jejichž zástupci byly při pokusu ve švýcarském Dübendorfu přítomni. Vůz řízený studentkou Kate Maggetti akceleroval z nuly na sto za 0,956 sekundy, přičemž překonal vzdálenost jen 12,3 metru.

Na vítěznou jízdu se můžete podívat na videu zde:

Zdroj: Youtube

Je to vůbec poprvé, co byl rekord této kategorie stlačen pod jedinou sekundu. Dosavadní nejlepší čas ze září 2022 měl tým studentů z univerzity ve Stuttgartu, a ten činil 1,461 sekundy. Zároveň to není poprvé, co švýcarští studenti rekord pokořili. V minulosti se jim to podařilo už v letech 2014 a 2016.

Švýcarské elektrické auto postavené studenty je tedy nejrychleji akcelerující elektrický vůz na světě, pořád však existují i vozy, které se umí pohybovat rychleji. Řeč je o závodních dragsterech kategorie Top Fuel, stanovené americkou závodní asociací NHRA (National Hot Rod Association). Ty umí za necelou sekundu zrychlit dokonce na 100 mil v hodině – tedy na 160 kilometrů za hodinu.