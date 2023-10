Podrobnou historii vozu Suzuki Swift zná asi málokdo. Tuzemské zastoupení japonské značky nyní připomíná některé pozoruhodné okamžiky z jeho dějin.

Málo známé typy Suzuki Swift | Foto: Se svolením Suzuki

Svého času se docela dost diskutovalo o tom, zda druhá generace Fabie není vlastně z hlediska designu tak trochu přerostlé Suzuki Swift. V té době již měl tento japonský produkt určený hlavně pro dopravu ve městech své charakteristické linie, které si v zásadě uchovává doposud.

Na snímek všech generací i na ty neobvyklé typy karosérií Swiftu se podívejte do fotogalerie.

Pojďme ale do minulosti. Ta se začala pro veřejnost psát v roce 1983. Tehdy se představila první generace. Vlastně ale nešlo o auto, které by si vymysleli a zkonstruovali v Suzuki. Jak se uvádí v tiskové zprávě: "Za úplnými začátky modelu Suzuki Swift stál americký koncern General Motors, počátkem 80. let však GM přenechal nedokončený projekt právě Suzuki. Neviděl v něm totiž tržní potenciál, který tento model ve skutečnosti měl, a to nezanedbatelný. Swift úspěšně dobyl celý svět a mnoho značek ho zařadilo do své nabídky. Malé Suzuki tak dostalo i logo značek Chevrolet, Pontiac, Holden, Isuzu, Changan i dnes již zapomenuté automobilky Geo.

První generace se nabízela v letech 1983-1988. Už tehdy byly v nabídce sportovní verze. Třídveřová měla označení GTI, pětidveřová pak GXi.

Druhá generace vydržela ve výrobě po celých patnáct let a právě ona měla na různých trzích tři desítky různých označení. Ke dvěma variantám hatchbacku se postupně přidal ještě čtyřdveřový sedan a dvoudveřový kabriolet. Vrcholem nabídky byl opět třídveřový Swift GTi s výkonem 101 koní, pro sedan ale Suzuki nabídlo jako alternativu šestnáctistovku o podobném výkonu. Do nabídky se také poprvé dostává pohon všech kol. Verze značená JDM neboli Cultus GT-i měla pohon 4x4 a výkon zvýšený na 115 koní.

Třetí pokračování ságy Swift pak začalo v roce 2004. Hlavní pokrok nastal v interiéru a v oblasti bezpečnosti. Čtvrtá generace byla v nabídce v letech 2010-2016, nyní je v prodeji pátá. Čas té šesté se již velice přibližuje.

Christian Ronaldo v reklamě

Dějiny modelu přinesly množství velmi zajímavých událostí. Vybíráme z nich následující:

• První generace byla do té doby největším modelem značky Suzuki

• V roce 1992 Swift startoval v legendárním závodě do vrchu Pikes Peak Závodní speciál se

dvěma přeplňovanými motory měl celkový výkon 800 koní.

• V 90. letech se v USA prodával elektromobil na základě Swiftu. Malosériová výroba používala

karoserii sedanu, nesla jméno Solectria Force a dojezd byl 80, v případě dražší verze 160 kilometrů.

• Kabriolet má dva zavazadlové prostory. Kromě klasického pod uzamykatelným víkem nabízí

Swift Cabrio prostor pro zavazadla ještě na místě, kde mají ostatní Swifty zadní sedadla.

• V reklamě na zcela nový Swift od roku 2004 vystupoval Cristiano Ronaldo. Legendárnímu portugalskému fotbalistovi bylo tehdy 19 let a byl vycházející hvězdou týmu Manchester United.

Cristiana Ronalda v reklamě na Suzuki Swif můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

•V mistrovství světa rallye získal Swift dva tituly Stalo se tak v letech 2007 a 2010 v kategoriiJWRC určené pro mladé závodníky a vozy s motorem do 1,6 litru.

• Swift se prodává ve 158 zemích světa Za celou dobu se vyráběl nejen v Japonsku, ale i v Indii, Thajsku, Malajsii, Pákistánu, Myanmaru a Vietnamu. Dříve též vznikal v Maďarsku, Kanadě, Číně, Kolumbii, Ekvádoru, Indonésii a Austrálii. Od letoška se v omezených počtech pro místní trh vyrábí také v továrně Toyoty v Ghaně.

Seznam názvů:

- Suzuki Swift Suzuki Cultus

- Suzuki SA310/SA413 Suzuki Forsa

- Suzuki Cino Suzuki Khyber

- Suzuki Extra Suzuki Esteem

- Suzuki Eleny Suzuki Margalla

- Suzuki Jazz Geo Metro

- Holden Barina Isuzu Geminette

- Changan Suzuki Lingyang Chevrolet Forsa

- Chevrolet Metro Chevrolet Sprint

- Chevrolet Sprint Metro Chevrolet Swift

- Maruti Suzuki 1000 Maruti Suzuki Esteem

- Pontiac Firefly Subaru Justy

- Maruti Dzire

Oficiální prodej Suzuki Swift v Česku odstartoval v roce 1992. Přesné statistiky z 90. let bohužel nejsou k dispozici, nicméně na přelomu milénia se u nás každoročně prodávalo přes tisíc vozů značky Suzuki a většina z nich byla v této éře právě z modelové řady Swift. Současný importér Magyar Suzuki Corporation od roku 2006, tedy krátce po uvedení třetí generace, eviduje 10 588 prodaných Swiftů. Z toho 572 připadá na verzi Sport a dalších 490 nese logo AllGrip, jak se od roku 2017 nazývá provedení s pohonem všech kol.

Nejlepším dosud zaznamenaným prodejním výsledkem je 1240 kusů prodaných v roce 2015, pro Swift Sport byl nejúspěšnější rok 2012 s 94 kusy těsně následovaný prvním prodejním rokem aktuálního Swiftu Sport s 89 kusy. Důkazem neustále rostoucí obliby pohonu všech kol je dosavadní prodejní rekord 149 kusů z roku 2021.

Mezi barvami českých Swiftů je jasnou jedničkou červená, která zdobí každé čtvrté u nás prodané auto. Není divu, některý z jejích odstínů byl v nabídce odjakživa a pastelová červená se po celou dobu nabízí bez příplatku. Druhá pozice patří bílé, kterou má každý šestý Swift.