Studenti sestavili nové sypače pro údržbu silnic. Už brázdí cesty kolem Hlinska

Dvě nové tatrovky přizpůsobené pro cestáře dostala jako předčasný vánoční dárek Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Sypače už nyní upravují okolí Hlinska a Lanškrouna. Na to by nebylo nic tak zvláštního, ovšem tyto dva vozy sestavili středoškolští studenti v rámci projektu Tatra do škol.

Projekt Tatra do škol dal krajským silničářům předčasný vánoční dárek. | Foto: Pardubický kraj