Zdroj: Wikimedia Commons, Pat Loika, CC BY 2.0 a Wikimedia Commons, Theo's Little Bot

Příhody charismatického soukromého detektiva a veterána z války v Koreji Thomase Magnuma v současnosti znovu ožily na programu ČT1, kde je seriál opět reprízován. Kromě herců, kdy se v hlavní roli představuje legendární a dnes 79letý Tom Selleck, dále správce domu Higgins v podání Johna Hillermanna, pilot vrtulníku T.C., kterého hraje Roger E. Mosley a Ricka, kterého ztvárnil Larry Manetti, hraje jednu z hlavních rolí také automobil. A ne jen tak ledajaký, ale nadupané Ferrari 308 GTS.

Pátý nejlepší sporťák 70. let

Ferrari 308 GTB berlinetta a pak targa 308 GTS se vyráběly jako dvoumístné sportovní vozy s motorem V8 uprostřed v letech 1975 až 1985. 308 nahradila Dino 246 GT a GTS v roce 1975 a byla aktualizována jako 328 GTB/GTS v roce 1985.

Poprvé bylo Ferrari 308 GTB představeno na Pařížském autosalonu v roce 1975. Design vytvořil Leonardo Fioravanti. O dva roky později se představil spider targa GTS. A to je právě ten model, který se proslavil také díky seriálu Magnum. Části karoserie byly kvůli menší hmotnosti vyráběny z plastických materiálů. Několik vozů bylo ale vyrobeno i v celokovové karoserii. Ta vážila o 12 kilogramů více.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Thesupermat, CC BY-SA 3.0 zoom_in Pohled zezadu na Ferrari 308 GTSi z roku 1981.

Společnost Sports Car International prohlásila Ferrari 308 GTB za pátý nejlepší sportovní automobil sedmdesátých let.

Seriál natáčely tři různé typy Ferrari 308

Portál Magnum Mania uvádí, že v seriálu účinkovala celkem tři auta Ferrari 308. V první sezoně to bylo Ferrari 308 GTS z roku 1978. To se vyznačovalo jedním zpětným zrcátkem a nemělo zadní spoiler ani žádné průduchy za světlomety.

Pro druhou a třetí sezonu to bylo Ferrari 308 GTSi z roku 1980. To se vyznačovalo dvě obdélníkovými zpětnými zrcátky a průduchy za světlomety. Pro zbytek série to byl vůz Ferrari 308 GTSi Quattrovalvole z roku 1984, který měl jako doplněk černý spoiler na zádi střešního panelu za kabinou.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Theo's Little Bot zoom_in Tom Selleck v kabině Ferrari 308 GTS v seriálu Magnum.

Selleck se do Ferrari nevešel, muselo se upravovat

Ferrari použitá v seriálu Magnum musela být speciálně upravena, aby se do nich hlavní hrdina Tom Selleck vůbec vešel, který je vysoký 6,4 stopy, tedy 193 centimetrů. Ze sedadel muselo být odstraněno polstrování, aby seděl v autě níže. Sedadla samotná musela být přišroubována co nejdále od volantu, aby se mu tam vůbec vešly nohy. „I po těchto úpravách bylo ale stále vidět, že Selleckova hlava je výše než horní část rámu předního skla,“ píše se na Magnum Mania.

Vybrané scény s vozem Ferrari 308 v americkém seriálu Magnum:

| Video: Youtube

S espézetkou ROBIN 1

V takzvaném Pilot Movie byla poznávací značka Ferrari, které je v seriálu majetkem milionáře Robina Masterse a Magnum si jej pouze půjčuje, 56E-478 a pro jednu krátkou scénu 561-068. Pro zbytek série to bylo ROBIN 1, i když původní číslo je k vidění v každé epizodě během úvodní titulkové sekvence.

Nespočet nehod a oprav

Stejně jako vrtulník Magnumova parťáka T.C.ho, i Robinovo Ferrari absolvovalo během natáčecích let nespočet nehod a utrpělo řadu škod. Téměř všechny díky Magnumovi. Vůz byl vyhozen do povětří, sražen z útesu, prošpikovaný kulkami, takže prošel desítkami oprav všeho možného od promáčknutých blatníků a rozbitých oken až po kompletní výměnu převodovky. Kompletní seznam všech škod způsobených na Ferrari naleznete ZDE.

Auta pro různá použití

Štáb při natáčení používal hned několik aut. Jedno z nich bylo vyhrazeno jako „akční vůz“, který se používal pro určité automobilové honičky a jízdní sekvence. Jiné auto zase bylo použito pro statické záběry a záběry zblízka.

Existovaly také verze Ferrari 308 jako „stavebnice“, které byly použity pro některé agresivnější jízdní scény. Ty měly karoserie vyrobené ze sklolaminátu a byly postaveny na podvozku vozu Pontiac Fiero.

S Porschem 928 to nevyšlo

Tvůrci seriálu původně zamýšleli použít vůz Porsche 928 a požádali vedení automobilky, aby pro ně vyrobilo jedno auto s extra velkým střešním oknem pro letecké záběry. Vzhledem k přísné politice Porsche nedělat žádné speciální specifikace na přání zákazníků a po odmítnutí požadavku filmařů, bylo vybráno Ferrari 308 GTS, které se také díky tomu stalo jedním z nejikoničtějších vozů všech dob.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Pat Loika, CC BY-SA 2.0 zoom_in Ferrari 308 GTSi, které si zahrálo v seriálu Magnum.

Dva vozy skončily v muzeu

Všechna původní Magnum P.I. Ferrari byla vydražena, když série v roce 1988 skončila. Představitel Ricka, herec Larry Manetti, koupil jedno z prvních GTS. Údajně ho stále vlastní.

Jeden z vozů, 308 GTS z roku 1978, je vystaven v Cars of the Stars Motor Museum v Keswicku, Cumbria, Anglie. Také Ferrari 308 QV z roku 1984 je vystaveno v Universal Studios Hollywood, jako součást atrakce Famous Fast Cars.

Jedno Ferrari se prodalo za 4,5 milionu

Jedno z účinkujících Ferrari 308 se v roce 2017 dražilo. Objevilo se v katalogu aukce v arizonském Scottsdale síni Bonhams.

Po skončení natáčení toto konkrétní auto vystřídalo jen dva soukromé majitele. Prvním byla Georgia Anne Walsh, která si jej nechala opravovat u dealera Ferrari ve Walnut Creek. V dubnu 1989 svou 308 GTS nabídla k prodeji, už pod jménem Georgia Anne Newsome. V té době měl vůz najeto pouze 12 000 mil, což bylo 19 300 kilometrů a rychle putoval k novému vlastníkovi. Dočkal se i toho třetího.

Vůz byl ve skvělé kondici, tachometr ukazoval 35 629 najetých mil (57 339 kilometrů). Jediným neoriginálním prvkem byl výfuk. Za 33 let byl pouze jednou přestříkán, těsně před prvním prodejem oné zmíněné dámě. Pochopitelně byl použit vzorníkový odstín Rosso Corsa. Interiér se dočkal dvou přečalounění. Na jaře 2015 prodělal ikonický krasavec poslední servisní prohlídku, která vyšla na 5 000 dolarů.

Síň Bonhams nabídla 308 GTS 19. ledna 2017 za 150 až 250 tisíc dolarů, což je v přepočtu zhruba 3,8 - 6,3 milionu korun. Nakonec bylo prodáno za 181 500 dolarů, což bylo tehdy v přepočtu 4 597 500 korun.

Další auta z původní řady

Kromě Ferrari 308 GTS se v seriálu Magnum objevilo také několik dalších zajímavých vozů. Například Audi 5000 se značkou ROBIN 2, Mercedes-Benz 380SL (Rickův vůz), GMC Jimmy (ROBIN 3), Jeep Cherokee XJ (druhý ROBIN 3) nebo Volkswagen Vanagon GL, se kterým jezdil T.C. pro svou firmu Island Hoppers.

Akční, dobrodružný krimiseriál Magnum, v originále Magnum P. I. (private investigator) z dílny Donalda P. Bellisario a Glena A. Larsona byl poprvé uváděn v letech 1980 až 1988 a měl celkem osm řad a 161 dílů.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Vauxford, CC BY-SA 4.0 zoom_in Ferrari 488 GTB Spider, které se objevilo v novém zpracování seriálu Magnum.

Magnum se dočkal nového zpracování. Ferrari už bylo modernější

Seriál se v letech 2018 dočkal nového televizního zpracování. Hlavního hrdinu Thomase Magnuma v něm ztvárnil Jay Hernandez. V nových dílech se Magnum, bývalý vyznamenaný bývalý příslušník Navy SEAL vrací domů z Afghánistánu, kde strávil nějaký čas jako válečný zajatec. Opět se stává soukromým detektivem. S případy mu opět pomáhají staří známí bývalý mariňáci T. C. a Ricka. Pomáhá také bývalá agentky MI6 Juliet Higginsová. Hlavní hrdina opět jezdí ve Ferrari, ovšem tentokrát je to modernější model 488 Spider, vyráběný v letech 2014 až 2019. Seriál, který měl pět řad a 96 epizod, se vysílal v letech 2018 až 2024. Poslední epizoda byla v premiéře uvedena letos, 3. ledna.



Nahrává se anketa ...

V seriálu Volejte Saulovi

Červené Ferrari 308 si zahrálo i v dalším americkém seriálu a připomenulo první sérii Magnum z let 1980 až 1988. Stalo se tak v kriminálním dramatickém seriálu Volejte Saulovi, v originále Better Call Saul!, vysílaném v letech 2015 až 2022.

Scéna s Ferrari 308 v seriálu Volejte Saulovi:

| Video: Youtube

V 10. dílu páté řady s názvem Neodpustitelné je scéna u domu drogového bosse Eladia. Jeden z jeho dodavatelů peněz z prodeje drog Eduardo „Lalo“ Salamanca mu při ní daruje červené Ferrari 308 GTS. Šéf kartelu je nadšen. Přejíždí rukou po kapotě a říká: „O ho, ho! Auto, auto! Magnum P.I. - nádherné děťátko.“