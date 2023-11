Elektrický Renault Megane E-Tech je taková městská bugynka. Předjedete s ní lecjaký sporťák. Ve sportovním módu jste s plynem zaraženi okamžitě v sedačce. Manévrování je moc fajn. Zkrátka velmi agilní a hbité autíčko, které je velmi příjemné i na brzdách.

Renault Megane E-Tech Iconic. Bugynka (hlavně) do města. | Foto: Míša & Tom

Elektrického Rencka jsme podrobili opravdu intenzivnímu testu. V Praze a okolí. Dali jsme hodně města, trochu té dálnice a klasicky i náš okreskový drill. Dokonce jsme v něm i 2x přespali, abychom zjistili, jak topí a jak je v noci tichý.

Co nás bavilo…

Auto, do kterého jsme si vážně rádi sedali. Režim Sport supr. Hudba od Harman & Kardon (s předvolenými možnostmi ekvalizéru, 9 repráky a subwooferem) velmi fajn. Vydařila se i barevná kombinace – šedo / černá. Lakované prvky exteriéru působí velmi dobře. Infotainment „na výšku“ skvěle umístěný a odladěný - přehledný, funkční a rychlý.

Co nám vadilo…

Co nás na Meganu trochu více „štvalo“ je volič převodovky ala Mercedes (tři páky nad sebou, vpravo pod volantem, už jsou trochu moc – občas prostě místo zařazení „kvaltu“ sepnete stěrače). Dále trochu plastovější dveře (než je nutné), zbytečně nahoře zkosený volant (zasahuje do výhledu „na budíky“) a debilní elektronika ne příliš pohodlných sedaček. Jinak docela OK.

Co na to Tom…

Předokolka není tak zábavná jako zadokolka (například Ford Mustang Mach-E). Výhodou je ale větší pocit bezpečí, protože je vozidlo logicky (a schválně) nedotáčivé. Pro většinu populace ideální stav. U elektromobilu je to totiž obzvlášť důležité, protože vám „hrabe“ téměř při každém sešlápnutí plynu.

Tom a Renault Megane E-Tech Iconic.Zdroj: Míša & Tom

Megane E-Tech je překvapivě příjemné a agilní elektrické auto s množstvím nastavení a funkcí. Pokud nepotřebujete větší auto, je pro vás Megane rozhodně lepší volbou než například Enyaq od Škodovky.

Některé renaultí věci asi nikdy nepochopím. Akcelerace, ve sportu, je ale brutální. Prostě taková bugynka pro nerdíky a hračičky do města. To ale není výtka. V rámci metropole zatím, za mě, jedno z nejlepších svezení.

P.S. Na dotaz „kdo z nás je lepší řidič“ už neodpovídám. Jako fakt! :)

Co na to Míša…

Jsem nadšená. Ale ještě před tím, než banda petrolheadů dá unfollow, měla bych to trochu vysvětlit :)

Míša a Renault Megane E-Tech Iconic.Zdroj: Míša & Tom

Důvod je ten, že jsem auto využívala v prostředí, kam patří – městský provoz. Je svižný, všude zaparkuji (Praha) a s rekuperací i na režim sport to „žere“ hovno. A protože jsem kavárenský povaleč, nabiju auto docela rychle, když se zrovna flákám v nějakém obchoďáku. Pro městský provoz a kolem komína mi auto doslova vyhovuje. A nic víc nesmím řešit. Žádná ekologie nebo politika kolem. Když už si plánuji delší trasy (100 km!), objeví se ten pocit, jestli budu mít kde nabít a že musím více plánovat. Ale dá se.

No teď ke konkrétnímu autu. Renault si elektroauto vymazlil. Ovládání i design v interiéru je pecka. Libí se mi kombinace tlačítek i moderního a rychlého infotainmentu, včetně palubovky. Design je dost subjektivní, ale mě se auto líbí jen zepředu. Jízdní vlastnosti asi není třeba hodnotit, proto si to nikdo nekupuje, nicméně auto se zbytečně nenaklání, brzdy jsou krásně plynulé stejně, jako rozjezd.

Sečteno, podtrženo - náš verdikt

Renault Megane E-Tech od nás dostal finální drill na okreskách okolo Prahy. S vypnutou trakcí jsme vyzkoušeli hodně svižnou jízdu. I předokolka umí být zábavná.

Když máte k dispo „vlastní letiště“, je to s auty docela funny. Renault Megane E-Tech je opravdu zábavná „šalina” (myšleno v dobrém). Tohle auto je perfektně agilní. A když vezmeme v potaz jeho cenovku, je ve své kategorii horkým zbožím.

Elektromobil je volba. Určo není pro každého. Ale co jsme zatím měli možnost poznat v rámci elektromobilů, Renault je jedna z těch lepších možností.

Koukněte na video…

Ve videu zjistíte i to, zda tento frantík umí zajet stovku přesně tak, jak uvádí výrobce v papírech. Mimochodem, co vám připomíná zvuk na konci videa?

Klíčové body

Cena cca 1.3 mio kaček

Verze EV60 (220 koní), výbava Iconic-

Točivý moment 300 Nm při 100 až 4.714 ot.

Rychlodobíjení, na 100% kapacity, za 1h 15m

Kombinovaná spotřeba 16,1 kWh / 100 km

Papírové zrychlení z nuly na sto za 7,5 s

Hmotnost 1.711 kg

Dojezd 450 km