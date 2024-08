Obytný vůz nevlastním, ale čas od času mám možnost některý z těchto produktů otestovat. Tentokrát jsem získal na vyzkoušení kratší ze dvou verzí vozu Volkswagen Grand California. Má označení 600 a je kupodivu čtyřmístná. Slovo kupodivu používám proto, že delší varianta 680 je určena k cestování a přespávání pouze dvou osob. Je totiž sama o sobě už tak těžká, že další přepravované osoby by znamenaly hmotnost přesahující 3,5 tuny a tudíž nemožnost řídit ji s běžným oprávněním pro osobní vozy.

Grand California - plně vybavené auto

Pokud se nechcete obtěžovat s rezervováním kempu, nemusíte. Grand California je totiž plně vybavené auto. Dokonce je na palubě kromě kuchyňky, sprchy, toalety také lednice s mrazákem a klimatizace v obytné části. Můžete tedy zastavit prakticky kdekoli a být zcela nezávislí na okolní infrastruktuře.

Tentokrát jsem ale přece jen využil služeb kempů. První den jsem se nechal zlákat nabídkou přespání přímo v areálu Olympijského festivalu v Mostu. Nebyla to úplně šťastná volba. Už vjezd do prostoru určeného ke kempování nevypadal příliš přívětivě a samotná louka svažující se k břehům jezera také nebyla moc zelená.

Jak se dostat z bahna

Místa ale bylo dost, kromě nás tam v ten den kempovala s obytným autem ještě jedna rodina. A dalších pár desítek ve stanech. Samotný festival s ukázkami jednotlivých druhů sportů je spíše zábavou pro děti než pro dospělé. Ti se ale můžou jít vykoupat do jezera nebo se na velkoplošné obrazovce dívat na přenosy z olympijské Paříže.

Později večer bohužel začalo pršet. V obytňáku nám to samozřejmě nevadilo, ale problém nastal ráno při odjezdu. Ukázalo se totiž, že louka s jílovitou půdou se natolik rozbahnila, že těžký vůz s pohonem pouze na přední kola a klasickými letními pneumatikami nebyl schopen vyjet ani malý kopeček před cestou ven z kempu.

Zde je tedy na místě první rada těm, kteří mají s cestováním jen malé zkušenosti: Pokud v příštích hodinách hrozí déšť, a vy nechcete nebo nemůžete čekat do doby než půda zase vyschne, rozhodně nekempujte v místech s nezpevněným povrchem pod kopcem!.

Nepomohlo podkládání kol gumovými rohožemi, ani sypání dřevěné štěpky do jízdní dráhy. Nakonec jsem musel namontovat do předního nárazníku tažný hák a požádat řidiče pick-upu, který měl na starosti údržbu kempu, o vytažení. To se zdařilo, a tak jsem mohl pokračovat do hlavního cíle cesty.

Míšeň? To je město, které nadchne

Tím bylo město Míšeň. O míšeňském porcelánu nejspíše slyšel každý, kdo kdy navštívil nějaký ten zámek. Jedná se o nejstarší evropskou porcelánku a v současném výrobním areálu můžete za vstupné 14 eur vidět nejen nejrůznější výrobky za celou dobu existence slavné značky se dvěma zkříženými meči, ale i se zúčastnit workshopů s ukázkami, jak se tyto křehké výtvory ručně vytvářejí a dekorují.

Kdo chce, může si v podnikové prodejně koupit třeba porcelánové hodiny v ceně přes sto tisíc eur, nebo obří vázu, která stojí ještě čtyřikrát tolik. Ale například jídelní servisy, včetně zdejšího cibuláku, jsou již relativně dostupné.

Uvidíte tu, jak se ručně porcelán vyrábí

K návštěvě Míšně jsou ale ještě minimálně dva velké důvody. Tím prvním je samotné město s více než tisíciletou historií. Krásné jsou městské domy, nádherný dóm a hrad nad městem a líbit se budou i mnohé úzké uličky a romantická zákoutí. V nich jsou často schovány malé restaurace, kavárničky a vinárničky.

Právě víno je další záležitostí, proč sem zavítat. Přímo na hlavním historickém náměstí mají ochutnávkový stánek a v bezprostředním okolí množství vináren i dalších podniků. Místní říkají, že právě údolí Labe v okolí Míšně je nejseverněji položeným místem, kde se úspěšně daří pěstovat vinnou révu a z ní dělat kvalitní mok. Mám sice z německých vín raději ryzlink z údolí Rýna, ale rozhodně nejsou vína od zdejších vinařů nezajímavá.



Na noc jsme se přesunuli do kempu Bad Sonneland, který se jeví jako ideální místo k hvězdicovým výletům do okolí. Třeba i do třicet kilometrů vzdálených Drážďan, na Popelčin zámek Moritzburg, do muzea Karla Maye v Radebeulu nebo do malého malebného vinařského muzea, které se nachází uprostřed terasovitých vinic nad tímto okresním městem.

Nezapomeňte na rohožku

Ubytování v kempu Bad Sonnenland, který leží na břehu velkého jezera, přišlo dvě osoby v Grand Californii na jednu noc na necelých padesát eur. Sociální zařízení zde bylo sice částečně v přestavbě, ale o to novější a čistší, přívětivě vypadala i pláž a molo na koupání.

I zde nás zastihl déšť a z toho plyne další rada pro méně zkušené kempaře: Berte si sebou minimálně jednu rohožku. Jinak hrozí, že hodně času strávíte vytíráním zašpiněné podlahy v obytném voze.

Jak se s Grand Californií jezdí a žije?

Dva lidé v této verzi 600 můžou spát na dvoulůžku vzadu, další dvě nad předními sedačkami. V důsledku toho je auto poměrně vysoké (přes tři metry), na což je třeba dát pozor v zatáčkách a třeba i na menších silnicích s podjezdy a tunely.

Spokojen jsem byl s účinnými brzdami, solidně výkonným motorem, který umožňuje udržet tempo 130 kilometrů v hodině i v táhlých dálničních stoupáních a vlastně i se spotřebou. Průměrná spotřeba během celé této cesty byla podle palubního počítače 11,3 litru, což je vzhledem k hmotnosti auta velké čelní ploše poměrně slušná hodnota.

Příprava auta na kempování, včetně připojení ke zdroji elektřinu, rozložení kempovacího nábytku, vytažení markýzy a zatemnění předních okem připravenými nasazovacími clonami poslední třetí večer netrvala ani čtvrt hodinu.

Pokud venku prší nebo je zima a chcete ještě posedět uvnitř, pak si lze vytvořit malý obývák uvnitř. Nasazení desky stolku do kolejnice na boční stěně a vyklopení jedné sklápěcí nohy trvá jen pár desítek sekund.

Trošku cviku a poněkud více času vyžaduje hlavně otáčení předních sedaček směrem do interiéru tak, abyste neodřeli okolní plasty. Chce to pootočit, zkusit, posunout sedačku v kolejničkách a znovu pootočit. V případě sedadla spolujezdce je to snazší, u řidiče vstupuje do hry ještě volant. Je záhodno ho co nejvíce zasunout.