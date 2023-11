Můžete se rozloučit s letošními automobilovými soutěžemi nebo se podívat za veterány do motoristických muzeí. Pokud máte rádi krásná auta a motocykly, i v závěru roku najdete místa, kam se za nimi můžete vypravit od pátku 1. prosince do neděle 3. prosince. Pár tipů najdete v našem tradičním přehledu.

Nově otevřené Automoto muzeum v Lučanech nad Nisou. | Foto: Deník / Radek Pecák

V odkazu najdete reportáž Deníku z otevření nového muzea automobilů a motocyklů v Lučanech u Jablonce nad Nisou. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

TipCars Pražský Rallysprint

Kdy: 2. 12.

Kde: Praha, Strahovský stadion - Trněný Újezd - Radotín

Tradiční soutěž závodních speciálů z celé republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Rakouska. Rozloučení s automobilovými soutěžemi na konci roku.

Vespa charitativní jízda pro Kapku naděje

Kdy: 3. 12.

Kde: Praha, od Vespa klubu (U papírny 2) do motolské nemocnice

Druhý ročníky jízdy Pahou.

Krakonošovo moto muzeum

Kdy: celoročně

Kde: Dolní Štěpanice

Průřez výroby motocyklů světoznámých značek Jawa a ČZ, na padesátce exponátů se zaměřením i na soutěžní stroje. Dále expozice Československo - Šestidenní motocyklová soutěž a výstava motocyklových modelů. Otevřeno celoročně, každý den, po domluvě.

Automoto muzeum

Kdy: celoročně

Kde: Lučany nad Nisou

Nově otevřené muzeum v bývalé sklárně. Otevřeno od pátku do neděle, od 10 do 18 hodin.

Kdy: celoročně

Kde: Česká Třebová, Městské muzeum

Čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaty s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. Otevřeno kromě pondělí od 8 do 18 hodin.

Auto-Moto-Muzeum Oldtimer

Kdy: celoročně

Kde: Kopřivnice, Štefánikova ulic

Desítky aut a motorek různých značek z celého světa. Otevřeno pondělí až neděle od 9.30 do 17 hodin.

Muzeum veteránů

Kdy: celoročně

Kde: Slatinice u Olomouce

Na ploše 400 m2 najdete sbírku starých automobilů a motocyklů (Mercedes Benz, BMW, KdF), převážně z 30 let minulého století a množství dobových artefaktů. Otevřeno pondělí až pátek od 10 do 17 hodin, v sobotu a neděli do 18 hodin.

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 2. 12.

Kde: Nupaky

Burza

Kdy: 3. 12. od 6 hodin

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion