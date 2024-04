Konec dubna je plný zajímavých automobilových a motocyklových akcí. Uskuteční se například přehlídka vzácných vozidel Automobilové klenoty, výstavy historických aut a motocyklů či rallye a závody. Hned na několika místech po celé republice se koná také žehnání motorkám. Kam se můžete od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna vypravit, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí opět ani tipy na dlouhodobější akce a výstavy či burzy.

Tradiční auto, moto, hobby burza na vyškovském letišti. | Foto: Deník / Stanislav Mrázek

Jaro přineslo také velký rozmach auto-moto burz. Jak to na nich vypadá, se můžete podívat na stránkách Deníku. Jedna taková burza se po nějakém čase konala minulou neděli na vyškovském letišti. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit v druhé půlce dubna 2024.

Víkendové akce

Automobilové klenoty

Kdy: 27. 4.

Kde: Praha, Galerie Golf Hostivař

Co: Přehlídka vzácných automobilů historie i současnosti.

Podívejte se na jedinečná auta, která budou k vidění v pražské Hostivaři na letošním ročníku akce Automobilové klenoty.

Pekelník i Disk. České vozy Zbrojovka ozdobí letošní Automobilové klenoty

Rallye Králíky

Kdy: 26. a 27. 4.

Kde: Králíky, Velké náměstí

Co: II. ročník rallye.

Benefiční výjezd Motorkářů Podřipska na Řipskou pouť

Kdy: 26. 4. od 15 hodin

Kde: Podlusky

Co: Benefiční jízda pro dvě děti.

Mistrovství ČR v autokrosu

Kdy: 26. až 28. 4.

Kde: Humpolec

Připomeňte si MČR v autokrosu 2023 v Přerově:

Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Výstava historických vozidel

Kdy: 27. 4. až 1. 5. od 8 hodin

Kde: Rokycany, Zimní stadion

Co: K vidění budou mimo jiné parní automobil Baffrey, parní motocykly, značky jako Indian, Harley Davidson, Praga, Tatra, Poustka, Mercedes, Henderson, ČZ, Jawa, Wanderer, Zündapp, Aero, BMW a řada dalších nezapomenutelných vozidel. Na své si přijdou i příznivci historických kol či traktorů. Čeká na vás více jak 200 vozidel.

Vehikl Lukavice

Kdy: 27. 4. od 10 hodin

Kde: Lukavice, hřiště za OÚ

Co: Druhé přátelské setkání a výstava historických vozidel.

Brány města dokořán

Kdy: 27. 4. od 12 hodin

Kde: Nové Město nad Metují, zámek

Co: Výstava historických vozidel.

Škoda 1000 MB před nedávnem oslavila šedesátiny. Znáte dobře tento vůz, kterému se neřekne jinak než embéčko, embeso nebo embaso?

KVÍZ: Když se řekne embéčko aneb Jak dobře znáte Škodu 1000 MB

Sraz veteránů na Podluží

Kdy: 27. 4.

Kde: Podluží - Tvrdonice

Co: Přehlídka historických vozidel osobních i nákladních, historické vojenské techniky, motocyklů, traktorů i jiné zemědělské, stavební a hasičské techniky.

Setkání po stopách Rallye Teplice

Kdy: 27. 4.

Kde: Teplice – náměstí Svobody, Žalany, Chabařovice

Co: 3. setkání na legendárních úsecích Rallye Teplice.

Cestujeme veteránem 250 let po cestách F. L. Věka

Kdy: 27. 4.

Kde: Dobruška

Co: 9. ročník vyhlídkové jízdy.

Offroad Cup 20. aneb 10 let závodů na Babinách

Kdy: 27. až 28. 4.

Kde: Babiny, bývalý vojenský prostor

Co: Trialové závody.

Mustang Riders v Kolíně – 4. Mustang Riders sraz

Kdy: 27. 4. od 10 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Start sezóny – Velký jarní sraz amerik

Kdy: 27. 4. od 9 hodin

Kde: Ostrava, Palackého, Centrum Libros

Co: Tuning, drifting, ameriky, supercars

Veterán párty

Kdy: 27. 4. od 9 hodin

Kde: Praha-Horní Počernice, Chvalská tvrz

Co: Setkání příznivců historických vozidel, motocyklů a jiných strojů do roku výroby 1970. A také první představení knihy Morávkova zpověď, aneb Věřím v Boha a ve své pistole a autogramiáda autorů.

200 km Československem

Kdy: 27. 4. od 7 hodin

Kde: Rožnov pod Radhoštěm, hotel Eroplán, přes Slovensko do Kopřivnice a zpět

Co: Start sezóny českých a slovenských veteránistů.

Zahájení motorkářské sezóny

Kdy: 27. 4. od 11.30 hod.

Kde: Tábor, Areál Komora

Prakticky v celém průběhu šedesátých let minulého století patřily závodní speciály značky Jawa ke světové špičce. Připomeňte si jeden z těchto strojů:

Jawa 350 2x OHC uměla vítězit v Mistrovství světa. Její nástupce pak zabíjel

Habřinské motožehnání

Kdy: 27. 4. od 12 hodin

Kde: Habřina, kostel sv. Václava na Chloumku

Žehnání motorkám

Kdy: 27. 4. od 14 hodin

Kde: Valašské Klobouky, kostel Povýšení sv. Kříže

Žehnání všech kubatur a značek

Kdy: 27. 4. ve 12 hodin

Kde: Havířov-Bludovice, evangelický kostel

Motobikes Demo Den

Kdy: 27. 4. od 8 hodin

Kde: Bylany u Chrudimi

Co: Jarní předváděcí akce.

Rájem o závod

Kdy: 27. 4. od 13.30 hod.

Kde: Branžež, hospůdka Na křižovatce

Co: Vytrvalostní jízda na strojích do 50 ccm.

Autodrom Most na aukci představí unikátní auto - Camera Car Octavia Combi první generace. Podivejte se:

Vyvolávací cena: 1 Kč. Raritní Octavia Combi jde do dobročinné aukce Retro Garáž

Tuning Motor Párty

Kdy: 27. 4.

Kde: Příbram

Co: Část seriálu závodů.

Fichtl Cup

Kdy: 27. 4. start 11.30 hod.

Kde: Čestice, Nahořany

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr.

Ze zámku na hrad

Kdy: 28. 4. od 9 hodin

Kde: Přerov, Horní náměstí

Co: Jízda a výstava historických auto a moto vozidel do roku výroby 1965.

Probouzení silnic

Kdy: 28. 4. od 11 hodin

Kde: Zákupy, zámek

Co: Zahajovací jízda motorkářů.

Stříbrské žehnání motorek

Kdy: 28. 4. od 11.30 hod.

Kde: Stříbro, Masarykovo náměstí

Tuning Extrem Show

Kdy: 28. a 29. 4.

Kde: Dlouhá Lhota u Příbrami, letiště

Od začátku sedmdesátých až do konce osmdesátých let byla socialistická značka Metalex našim hlavním dodavatelem závodních vozů pro okruhové podniky. Více čtěte zde:

Nejúspěšnější socialistickou formuli vyvíjel MTX před 50 lety. Motor měla z Lady

Burzy

Jarní Retro Garáž

Kdy: 27. 4.

Kde: Lysá nad Labem

Co: Auto-moto veterán burza & prodejní výstava zaměřená na historická vozidla a vše co k nim patří.

Burza

Kdy: 27. 4.

Kde: Kladno – Velká Dobrá

Burza

Kdy: 27. 4. od 7 hodin

Kde: Leskovec, Seninka

Jarní burza

Kdy: 27. 4. od 8 hodin

Kde: Prostějov, Držovice, parkoviště u supermarketu

Burza

Kdy: 28. 4. od 7 hodin

Kde: Přerov, Výstaviště

Probíhající výstavy

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Automobilka Tatra v minulosti vyráběla ve svých halách v Kopřivnici řadu speciálních vozidel. Jedním z nich byl v závěru osmdesátých let i tento speciální letištní tahač:

Nejnižší náklaďák z Kopřivnice utáhl i největší letadla. Tatra 815 TPL je unikát

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Škoda se zapojila mezi automobilky, které mají svůj virtuální koncept „Vision Gran Turismo“. Podívejte se:

Škoda Vision Gran Turismo: užijte si 1 088 koní na digitálním asfaltu

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Do roku 2028 vznikne deset nových exemplářů Tatry MTX. Vůz původně na začátku devadesátých let navrhl a zkonstruovaldesignér Václav Král se synem Jiřím. Více zde:

Tatra MTX se bude vyrábět v Mělníku. Cena supersportu ale bude hodně vysoká

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.