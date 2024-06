Zhruba 120 historických automobilů odstartuje ve čtvrtek od budovy Autoklubu v pražské Opletalově ulici na trať vzpomínkové jízdy připomínající skutečný závod 1000 mil československých. Právě letos je tomu 90 let od doby, kdy se uskutečnil druhý a historicky vůbec nejslavnější ročník soutěže. Ta se jezdila na trase mezi Prahou a Bratislavou.

Akce se zúčastní i skvosty z Národního technického muzea | Foto: Deník/Radek Pecák

„Na startu budou i čtyři vozy, které jely původních 1000 mil československých. Konkrétně jde o speciál Aero 750 Sport, dále o Pragu Alfa, se kterou v roce 1933 dokonce zvítězil Petr Mucha, o Tatru 77 z roku 1934 a konečně o Jawu 750. Tu v roce 1934 řídil legendární závodník Antonín Vitvar. Nejvíce automobilů při letošním ročníku bude mít na své karosérii logo značky Aero, četné jsou modely Jawy.

Auta, která jsou jinak v expozici Národního technického muzea a nyní vyrazí na trať, si můžete prohlédnout v galerii.

I tyto vozy a spoustu dalších skvostů, z nichž všechny musely být vyrobeny do roku 1939, si budou moci zájemci důkladně prohlédnout v Opletalově ulici již o den dříve. To se zde totiž bude konat technická přejímka. Do Prahy se pak auta vrátí až za tři dny. Projíždět cílem u Národního technického muzea by totiž měly v sobotu mezi 17. a 19. hodinou.

Mezitím pojedou po trase, která je v maximální možné míře podobná té původní. Ve čtvrtek budou účastníci k vidění na místech na trase Praha, Kolín, Golčův Jeníkov, Polná, Velká Bíteš, Polná, Lednice, Malacky a Bratislava. V pátek se koná slovenský okruh a v sobotu se pojede z Bratislavy přes Hodonín, Slavkov, Velkou Bíteš, Jihlavu a Kolín ke zmíněnému Národnímu technickému muzeu na pražské Letné.

Trasa letošního ročníku.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Rychlost už nerozhoduje

Celkem tři vozy účastnící se závodu pocházejí přímo ze sbírek této instituce.

„Vedle osvědčených vozů Jawa Minor z roku 1939 a Aero 50 Hp se na startu poprvé objeví právě opravené Aero 662 z roku 1931,“ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

1000 mil československých 2023:

Účastníci budou na trase bodováni podle více či méně přesných průjezdů časovými kontrolami, připraveny jsou i tři speciální testy.

Samozřejmě se nezávodí o dosažení co nejkratšího času a nejvyššího rychlostního průměru jako při původních třech ročnících akce 1000 mil československých. Mimochodem, v roce 1934 zvítězil Jindřich Knapp na voze Walter Standard S, který na celé trase absolvované pouze se zastávkami pro tankování, dosáhl průměrné rychlosti 104 kilometrů v hodině.

Letošní akce je podle prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka také připomínkou sto dvacátého výročí založení Autoklubu České republiky.

Na akci se podílí řada významných tuzemských firem. Například doprovodné vozy dodává Škoda Auto. Záštitu převzali prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová a prezident České republiky Petr Pavel.