Současné hodnoty dojezdu a nabíjecí časy elektromobilů znamenají, že nejlépe elektrická auta fungují, dobíjí-li se průběžně a v době, kdy auto nepotřebujeme. Tedy přes noc na domácích wall-boxech, v práci, při nakupování a podobně. Pokud ovšem nová generace baterií od Toyoty skutečně dostojí slibovaným parametrům, mohlo by se vnímání nabíjení elektromobilů změnit.

Japonská automobilka v tuto chvíli pracuje na dvou typech baterií. Tím časově bližším, který by se mohl v sériových autech objevit už v roce 2026, jsou bipolární lithium-iontové baterie s niklovou katodou. Při zachování obdobných rozměrů a hmotnosti, jako mají současné baterie, by mohla nová generace dosahovat dojezdu až 1 100 kilometrů na jedno nabití, přičemž na velmi rychlé nabíječce by dobití baterie z 10 na 80 % trvalo 20 minut.

Byť se výše zmíněné hodnoty zdají v tuto chvíli možná až příliš fantastické, kdyby se taková baterie skutečně objevila, znamenalo by pro mnoho lidí, že by mohli začít používat elektromobil prakticky stejným způsobem, jakým jsou zvyklí používat stávající spalovací auta. Tedy plně doplnit, vyjezdit a znovu naplnit… Přestože 20 minut strávených na nabíječce je pořád o dost delší doba, než kterou řidiči běžně stráví tankováním, mohl by dojezd kolem tisíce kilometrů toto čekání ospravedlnit.

Druhým typem baterií, které jsou aktuálně vyvíjené a očekávané nejen u Toyoty, ale napříč celým automobilovým světem, jsou baterie s takzvaným pevným elektrolytem. Tento typ akumulátorů, v angličtině nazývaný solid-state battery, je skloňován už řadu let, a mohl by vyřešit takřka všechny problémy současných trakčních baterií v elektromobilech. Má mít výrazně vyšší energetickou hustotu, ale také zvládat mnohem rychlejší nabíjení, a to všechno při nižší složitosti, takže by mohl být levnější. Stále se ovšem řeší několik problémů, mimo jiné nízká životnost článků jako takových.

Přesto ovšem Toyota ve svojí nové tiskové zprávě zmiňuje právě i baterie s pevným elektrolytem – prý by se mohly v omezené míře objevit někdy v letech 2027 – 2028. Toyota u těchto baterií uvádí předpokládaný dojezd až 1 200 kilometrů a dobu nabíjení kolem deseti minut.

Jsou tu čínské automobilky, které slibují nasazení baterií s pevným elektrolytem a obdobnými parametry již někdy v roce 2026. Většina velkých zaběhnutých automobilek je však s časovými odhady opatrnější a vypadá to, že masovějšího rozšíření těchto baterií v elektrických autech se v této dekádě nedočkáme – o dost zajímavější situace na poli baterií pravděpodobně nastane až po roce 2030.