Je to jedna z mnoha otázek, která se vznáší nad myšlenkou autonomních (tedy samočinně řídících) automobilů. Co když se vůz dostane do krizové situace, která nepůjde vyřešit pouze zabržděním? Co když se bude muset vyhnout překážce nebo jinému autu, a to třeba při snížené adhezi?

Právě proto nastartoval výzkumný ústav Toyoty spolu s výzkumným týmem Stanfordské univerzity sedm let trvající vývoj, na jehož konci je vůz, který umí na náhlou změnu situace reagovat rychleji, než by to zvládla většina lidských řidičů.



Proč právě driftování?

Tuto svou dovednost potom simuluje právě driftováním – tedy řízením auta v kontrolovaném smyku. Driftování je jednou z nejnáročnějších disciplín motorsportu. Musí se při něm konstantně udržovat smyk zadní nápravy protáčením kol, a zároveň drobnými korekcemi do řízení, plynu a brzd směřovat auto do požadovaného směru.

Tady jde navíc o takzvané „tandemové driftování“, kdy driftují dvě auta naráz, mnohdy jen centimetry od sebe. Auto jedoucí v zadní pozici tak musí konstantně reagovat na pohyb prvního, držet se dostatečně blízko, ale zároveň si udržovat odstup, aby nedošlo ke kolizi.

Video dvou driftovacích autonomních vozů:

| Video: Youtube

Ať se to AI naučí sama!

Naučit auto, aby řídilo takto precizně, na hranici ovladatelnosti, a navíc v neustále se měnících podmínkách, které ovlivňuje mnoho faktorů od teploty pneumatik po přilnavost asfaltu, samozřejmě vyžaduje komplexnější přístup, než je ruční zadání pevně daných hodnot a pokynů.

Vozy jsou proto vybaveny umělou inteligencí, která se průběžně neustále učí, reaguje na podněty a zdokonaluje se s každou jízdou, tak jako by to dělal velmi dobrý řidič. Na počátku má jen nastavené cíle a pravidla, kterých má během jízdy dosáhnout.

Výsledek, který je vidět na videu, je tedy vypilovaný skrze mnoho a mnoho neúspěšných pokusů až do finálního stavu, kdy je řídící jednotka autonomních systémů skutečně schopná reagovat na jakýkoliv podnět z reálného světa, a to za velmi nestandardních podmínek.

Vozy samotné jsou Toyoty Supra, upravené společnostmi GReddy a Toyota Racing Development podle specifikací pro soutěžní kategorii Formula Drift. Nad rámec toho jsou vybaveny množstvím senzorů, počítačů, ale i aktuátorů pro ovládání jednotlivých ovládacích prvků. Obě auta mezi sebou také sdílí vyhrazenou Wi-Fi síť, po které si předávají v reálném čase data.

Jsou si tak schopna navzájem oznamovat polohu, ale i další zamýšlený směr jízdy. O to, aby mohly tandemově driftovat a nestřetnout se, se ovšem stará pouze umělá inteligence, která se pořád učí.