Dne 30. března 2023 sjel z výrobní linky vůz Toyota Yaris s pořadovým číslem 10 000 000. A to je příležitost k pořádným oslavám. Vždyť malý prcek japonské značky vozí své zákazníky spolehlivě už od roku 1999, kdy se objevila jeho první generace, je znám pod mnoha jmény a nabízí několik variant.

Toyota Yaris s pořadovým číslem 10 000 000 | Foto: Se svolením Toyota

Přínos Toyoty Yaris do světa automobilismu je nezpochybnitelný. I když se okolo Yarisu netvoří tolik nadšeneckých klubů a není moc lidí, kteří se považují za jeho hrdé fanoušky, o to více lidí vnímá Yaris jako neprůstřelně spolehlivou sázku na jistotu.

10 000 000 aut je ohromující milník, jakým se nemůže pochlubit jen tak ledajaký model. O to je úctyhodnější, že jen ve stáji Toyoty dosáhly na osmimístná čísla v prodejích kromě Yarisu ještě modely Corolla, Camry, RAV4, Hilux a Land Cruiser. Yaris je tak pátou Toyotou s tímto milníkem a prvním malým vozem značky.

Na krátké ohlédnutí za historií Toyoty Yaris formou videa se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Konkrétní desetimiliontý Yaris sjel z výrobní linky ve Francii v závodě TMMF (Toyota Motor Manufacturing France). Dohromady se Yaris vyrábí v deseti zemích světa – v Japonsku, Brazílii, Číně, na Tchaj-wanu, v Indonésii, Malajsii, Pákistánu, Thajsku, Francii a České republice. Francie byla prvním závodem v Evropě, otevřeným v roce 2001, v roce 2021 se pak do portfolia Toyoty přidal i kolínský závod TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech). V minulosti se jednalo o závod TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile), který založila Toyota spolu s francouzským koncernem PSA (dnes součást Stellantis).

Pohonné ústrojí a další komponenty pro Yarisy vyrobené ve Francii a Česku pak dodává polský závod Toyoty TMMP.

Čtyři generace

Poprvé spatřil Yaris světlo světa jako koncept Funtime, navržený evropským designérským centrem Toyoty a představený v roce 1997 na autosalonu ve Frankfurtu. Sériová podoba se ukázala o rok později v Paříži a v roce 1999 se dostal nový vůz na trh. V roce 2000 se už pyšnil titulem Auto roku, což se povedlo i navazujícím generacím.

Ty představila Toyota postupně čtyři. Každá byla lepší a o něco praktičtější – koneckonců právě praktičnost v kontrastu s malými rozměry byla vždy jedním z hlavních argumentů pro Yaris. Třeba druhá generace z roku 2005 měla největší zavazadelník ve svojí třídě.

Generace třetí pak v roce 2012 přišla s hybridním pohonným ústrojím – tehdy se jednalo o první vůz v rámci segmentu. Zatím poslední čtvrtá generace představená v roce 2020 se prodává dodnes a důraz klade především na bezpečnost.

Mnoho názvů

Název Yaris vychází ze slova „Charis“, a to je zase odvozeno od řecké bohyně Charites. A ačkoliv jako Yaris zná malou Toyotu podstatná část světa, jsou i místa, kde se prodává pod jiným názvem, či s úplně jinou značkou. V rodném Japonsku se prodává jako Vitz, ale podle lokality se vyskytuje i s názvy Platz, Echo, Belta nebo Vios.

S Yarisem se ale lze setkat také jako s Daihatsu Charade, případně jako s Mazdou2. Právě „Yaris od Mazdy“ je záležitostí i našeho trhu. Specifikum trhu amerického byl pak Scion iA, spadající do nabídky dnes již nefunkční dceřiné značky Toyoty.

Od crossoveru po sporťák

Na zákazníky, kteří touží po moderním SUV, míří zvýšené a celkově „nafouknuté“ provedení Yaris Cross, představené v roce 2021. Velký respekt mezi automobilovými nadšenci si však získaly i dvě sportovní verze, postavené ve spolupráci se závodním týmem Toyota Gazoo Racing.

Tou první byl v roce 2017 Yaris GRMN (Gazoo Racing tuned by the Meister of Nürburgring)– speciální edice omezená pro Evropu na 400 kusů, vybavená v té době již celkem ojedinělým mechanickým kompresorem. Ten dopoval Lotusem vyladěný čtyřválec 1,8 litru na 212 koní.

Ještě větší pozdvižení vyvolal v roce 2020 GR Yaris. Zde už se nebavíme ani tak o variantě, jako o svébytném modelu, v mnoha ohledech odtrženém od standardního Yarisu. O jeho pohon se stará bláznivý turbem přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru o výkonu 261 koní, spojený s manuální převodovkou a pohonem všech kol.