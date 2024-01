Jízda automobilem a havárie s ní spojené ovlivňují životy milionů lidí na celém světě. Dopravní nehody se dějí v podstatě od doby, kdy automobily spatřily světlo světa. S přibývajícími druhy dopravních prostředků je jich však stále více. Jaké nějvětší nehody se v Česku datují a stále rezonují? Podíváme se na ně v článku. A nehody se nevyhýbají ani českým či světovým celebritám, některé skončily tragicky, jiné poznamenaly jejich účastníkům celý život. I ty si budete moci v našem přehledu připomenout.

Autobus po havárii u Nažidel. | Foto: Profimedia

Vůbec první zaznamenaná smrtelná automobilová nehoda se podle internetové encyklopedie Wikipedia udála 17. srpna 1896 v Londýně. Automobil Roger-Benz, který řídil rychlostí asi šest a půl kilometru v hodině Arthur Edsall, začal zničehonic kličkovat. Řidič použil zvonec a před nárazem prý vykřikl „Ustupte!“. Bridget Driscollová, která nepochopitelně vstoupila vozu do cesty a na obranu zdvihla deštník, utrpěla vážné zranění hlavy. Zemřela na místě.

Ve střední Evropě se první smrtelná automobilová nehoda stala 1. května 1900 v obci Rychaltice v dnešním Moravskoslezském kraji. Automobil NW Präsident se převrhl v zatáčce po příkrém klesání a zavalil pasažéry vozu. Vůz řídil Leopold Sviták, konstruktér prvního, sériově vyráběného automobilu na území Česka (tehdejšího Rakouska-Uherska).

Rok 2023 v řeči čísel

Dopravních nehod v České republice meziročně ubylo. Z policejních statistik vyplývá, že se loni stalo 94 945 dopravních nehod, což je o 3 515 méně než v roce 2022. Na silnici zemřelo 455 lidí, tedy meziročně o jednoho člověka více. „Zároveň jde o druhé nejnižší číslo od roku 1961, tedy od roku, kdy policie vede statistiky,“ píše se na portálu Automania. Meziročně ale stoupl počet zraněných, a to o 1 501 na 25 687 osob.

Tragédie se nevyhýbají ani světově známým osobnostem. Oběťmi dopravních nehod se stali například stali herci James Dean a Paul Walker, princezna Diana, zpěvák Falco či český fotbalista Josef Šural. Připomeňte si s Deníkem dvacet nejtragičtějších dopravních nehod, které se staly v České republice.

Smrtelné nehody známých českých osobností

1. Nehoda Alexandra Dubčeka 1. 9. 1992

Dálnice D1, 88,9 kilometr u Humpolce.

Řidič služebního automobilu BMW E34 535i dostal ve vysoké rychlosti, za hustého deště vlivem aquaplaningu smyk a vyletěl z dálnice. Dubček byl po nehodě v bezvědomí a podle portálu Vtedy hospitalizován v pražské nemocnici Na Homolce. Tam 7. listopadu 1992 na následky zranění zemřel.

2. Nehoda Tomáše Holého, 8. 3. 1990

Silnice nad obcí Polevsko, ve směru z Kytlice.

Před nehodou podle Wikipedie Tomáš Holý, nejznámější česká dětská filmová hvězda, popíjel v hospodě. Pak s kamarádem nasedl do auta, aby se trochu projeli. Při návratu havarovali jen 526 metrů od hospody. Herec byl na místě mrtvý.

3. Nehoda Ivana Hlinky, 16. 8. 2004

Silnice mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty.

Bývalý vynikající hokejista a později úspěšný trenér Ivan Hlinka podle webu Autosalon TV mířil z Litvínova do Karlových Varů na oblíbené golfové hřiště. Čtyři kilometry před cílem jej smetla ze silnice skříňová Avie 75 odbočující přes plnou čáru na vedlejší silnici.

4. Nehoda Zdeňka Jánoše, 15. 9. 1999

Mezi pražskými částmi Jižní Město a Petrovice v Praze 10.

Brankář fotbalové Slavie Zdeněk Jánoš narazil rychlostí 150 km/hod v blízkosti svého bydliště do protijedoucího městského autobusu. Byl na místě mrtev. Podle portálu Hattrick mu prý spadl při řízení mobil a on se pro něj shýbl.

5. Nehoda Jakuba Macka, 6. 6. 2001

Silnice u obce Huštěnovice na Uherskohradišťsku.

Mladý fotbalový obránce tehdejšího 1. FC Synot nepřežil čelní náraz s nákladním automobilem Avia, který vjel nečekaně do protisměru. Macek podle portálu Blesk cestoval ve stříbrném voze Renault Clio.

6. Nehoda Jiřího Štaidla, 9. 10. 1973

Na silnici u Říčan.

Písňový textař, scenárista, hudebník a divadelní manažer jel s vozem Renault 17. Po lehké srážce s nákladní vozem Bucegi se auto Jiřího Štaidla nárazem do svodidel převrátilo na střechu. Nepřipoutaný řidič, podle dokumentu České televize v sérii Příběhy slavných, z vozu vypadl a zůstal na místě mrtev.

7. Nehoda Petra Sepéšiho, 29. 7. 1985

Železniční přejezd (P319) ve Františkových Lázních.

Populární zpěvák cestoval v noci do Aše. Údajně měl podle Wikipedie udělat „myšku“, přestože byly stažené závory. Na kolejích mu buď přestal běžet motor, nebo se právě v osudný moment střetl s vlakem.

8. Nehoda Jakuba Zedníčka, 1. 1. 2018

Dálnice D1, na 192. kilometru.

Synovec herce Pavla Zedníčka zahynul asi půl hodiny po silvestrovské půlnoci při autonehodě. Jeho automobil narazil podle Wikipedie do středových svodidel. Po vystoupení z auta je přelezl a v protisměru ho srazila dodávka.

9. Nehoda Karla Koželuha, 27. 4. 1950

U obce Klánovice.

Všestranný sportovec, který Československo reprezentoval v tenise, ledním hokeji a oblékl též fotbalový reprezentační dres, pobýval od roku 1922 často na Floridě. Po II. světové válce si postavil v Klánovicích dům. Při jednom z návratů do nového sídla podle Wikipedie tragicky zahynul při autonehodě.

10. Nehoda Ondřeje Lelka, 10. 7. 2008

Na silnici I/7 u obce Panenský Týnec na Lounsku.

Bývalý motocyklový závodník a průkopník superbiků Ondřej Lelek a instruktor motoškoly doplatil na chybu řidiče dodávky. Ten podle portálu Motolife ve směru od Loun na Prahu u Panenského Týnce odbočoval přes dvojitou plnou čáru. Motocyklista nestačil na jeho manévr včas zareagovat. Na místě zemřel.

11. Nehoda Evy Čeřovské, červen 1976

Křižovatka v Hradci Králové.

Mladá herečka, známá například z filmu Holky z porcelánu, jela v autě, které řídil její přítel. Ten na dnes již neexistující hradecké křižovatce zřejmě nedal přednost a střetl se s nákladním vozem. Přítel zemřel na místě a Čeřovská byla v bezvědomí, ze kterého už se nikdy neprobrala, převezena do nemocnice. Tři měsíce po nehodě, 12. srpna 1976, její srdce dotlouklo. Některé prameny uvádějí, že se tak stalo o týden dříve.

Velké nehody v České republice

12. Nehoda u Nažidel, 8. 3. 2003

U osady Nažidla, obec Bujanov, místní část Suchdol.

Tragická dopravní nehoda autobusu, k níž došlo na silnici I/3 (E55) mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí v okrese Český Krumlov, se řadí k nejhorším tuzemským dopravním nehodám. Patrový autobus vezl z rakouských Alp 52 cestujících. Portál Wikipedie popisuje, že autobus vjel do protisměru, poté se převrátil na bok a spadl z asi sedmimetrového srázu. Na následky nehody zemřelo 20 lidí. Na místě podle webu Autobus 2003 zahynulo 17 lidí, další dva zemřeli v nemocnici. Celkem 31 osob bylo zraněno, z toho 26 těžce. Další člověk zemřel na následky havárie v srpnu 2005.

13. Nehoda u Panenského Týnce, 13. 2. 2008

Silnice I/7 u Panenského Týnce na Lounsku.

Řidič vozu Škoda Fabia předjížděl ve směru od Prahy na Chomutov kamion. Když se vracel do svého jízdního pruhu, bočně se střetl s protijedoucím mikrobusem Ford Tranzit. Náraz mikrobus odhodil, ten se stal neovladatelným a čelně narazil do kamionu. V dodávce sedělo osm pracovníků, kteří jeli na noční směnu. Nikdo z nich nepřežil.

V dodávce zahynulo u Panneského Týnce osm pracovníků, kteří jeli na noční směnu.Zdroj: Profimedia

14. Nehoda u Středokluk, 2. 2. 1999

Silnice I/7 mezi Slaným a Prahou.

Nedaleko obce Středokluky u Prahy narazil řidič linkového autobusu do odstavené Tatry a osobního auta. Nehoda si vyžádala deset mrtvých, z toho sedm na místě, a 15 vážně zraněných.

Nehody známých osobností, které poznamenaly jejich život

15. Nehoda Mariky Gombitové, 30. 11. 1980

Dálnice D2, 43. kilometr v okrese Břeclav.

Nekorunovaná královna slovenské populární hudby Marika Gombitová cestovala po koncertu kapely Modus v Brně domů do Bratislavy. Hustě sněžilo a na dálnici auto, které řídila její kamarádka, najelo na sněhový jazyk. Vůz vjel do protisměru a v poli se převrátil na střechu. Zpěvačka zůstala podle serveru Marianne.cz zaklíněná. Po těžkém zranění skončila na invalidním vozíku.

16. Nehoda Jana Potměšila, 8. 12. 1989

Silnice poblíž Říčan u Prahy.

Krátce po účasti na listopadových demonstracích utrpěl herec Jan Potměšil při automobilové havárii zranění páteře, po němž částečně ochrnul. Jak uvedl v rozhovoru pro web Naše Praha, ve voze s ním cestovali i herec a režisér Jan Kačer a dokumentarista Václav Křístek. Lékaři Potměšilovi nedávali po těžkém úrazu a tříměsíčním kómatu téměř žádné šance na přežití. Po dlouhém léčení a rehabilitaci zůstal na vozíku, ale nadále je aktivním hercem.

Nehody s následkem smrti zaviněné známými osobnostmi

17. Nehody Jiřího Schmitzera, v letech 1976 a 1980

Pravděpodobně v Ústí nad Labem a v Horních Jirčanech.

Roku 1976 způsobil herec dopravní nehodu, při které zemřel chodec. Vzhledem k tomu, že řídil pod vlivem alkoholu, byl Schmitzer odsouzen ke třem letům vězení. Po roce a půl byl za dobré chování propuštěn.

Podle Blesku však o čtyři roky později boural s tragickými následky znovu. V silně podnapilém stavu řídil nad ránem auto Fiat 127. Při projíždění zatáčky v obci Horní Jirčany narazil do sloupu veřejného osvětlení. Zatímco sám vyvázl bez úhony, jeho spolujezdec byl smrtelně zraněn. Herec byl odsouzen na 4 roky nepodmíněně, odseděl si dva a půl roku.

18. Nehoda Mariána Labudy, 19. 11. 2005

Na 156. kilometru dálnice D1 u Velké Bíteše na Žďársku.

Herec jel podle magazínu Security do prahy vozem VW Passat. Dostal smyk a smetl dvě ženy. Ty předtím havarovaly na stejném místě a čekaly na odtah. Obě byly na místě mrtvé. Soud v září 2006 Labudu odsoudil k trestu odnětí svobody na deset měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu třiceti měsíců.

19. Nehoda Ladislava Lubiny, 24. 7. 2008

Na silnici u Holohlav na Královéhradecku.

Hokejista Ladislva Lubina vjel do protisměru a narazil do protijedoucí dodávky. Tu řídil otec fotbalisty Vratislava Lokvence. Od nehody, při níž Vratislav Lokvenc st. Zahynul, Lubina utekl. V květnu 2009 byl, jak psal Deník, za to odsouzen na 2 roky podmíněně a čtyři roky zákazu řízení.

20. Nehoda Dary Rolins, 10. 7. 2010

V Šáreckém údolí v Praze.

Zpěvaččin Mercedes se střetl nedaleko jejího bydliště s malým motocyklem, na němž se vracel z rybaření 63letý muž. Ačkoli se zranění zprvu nezdálo tak vážné, po třech hodinách zemřel; na operačním sále ve střešovické nemocnici, kde sám pracoval jako sanitář. Nehodu podle verdiktu soudu zavinila Rolins. Za usmrcení z nedbalosti, jak psal Deník, byla odsouzena k trestu 18 měsíců se zkušební dobou v trvání 2,5 roku. Soud také vyřkl tříletý zákaz řízení a milionové odškodnění pro pozůstalé.