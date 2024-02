Zetor, John Deere, New Holland a další. Podívejte, jaké traktory zaplavily Prahu

Do Prahy vyrazili v pondělí protestovat zemědělci se svými traktory. Další pak se svojí technikou zamíří ve čtvrtek ke státním hranicím. Automagazín Deníku se zaměřil na stroje, které se do našeho hlavního města vydaly. Objevily se mezi nimi například traktory renomovaných značek jakými jsou Massey Ferguson, John Deere či New Holland. A nechyběly samozřejmě ani traktory domácího Zetoru. Traktory si můžete prohlédnout ve výběrové fotografii přiložené k tomuto článku.

