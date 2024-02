Již jen necelé dva měsíce zbývají do startu stále více populárního seriálu truck trialového mistrovství České republiky pro rok 2024. Ten začíná soutěžním víkendem již na začátku dubna v Milovicích u Nymburku. Příznivci této motoristické disciplíny se určitě mají na co těšit.

Letos se pojede již 26. ročník otevřeného mistrovství České republiky v gruck trialu. V kalendáři má šest zastávek. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Truckparáda 2023:

Zdroj: Youtube

V pořadí již 26. sezona otevřeného mistrovství ČR v Truck trialu zná kompletní kalendář jednotlivých soutěžních víkendů.

„V roce 2024 se fanoušci tohoto adrenalinového klání řidičů upravených nákladních vozů mohou těšit do oblíbených lokalit. Postupně budou závody konány v Milovicích, Braňanech u Mostu, Mohelnici, Vřesové u Sokolova, Kunštátu na Blanensku a Hrachovci u Valašského Meziříčí. Těšit se můžete na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel, jezdících v terénu a rozdělených do několika kategorií,“ prozradil Karel Fiala z agentury Severník, která zajišťuje mediální servis a doprovodný program série. Podle něj se v závodech opět představí celá plejáda speciálně upravených vozů různých značek.

Loňský podnik v Braňanech na Mostecku.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Závodníci pak v samotné soutěži mají za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou závodní vozy opravdu na hraně a ne zřídka dochází k jejich převrácení. To je podle Fialy také jeden z důvodů proč být u toho jako divák.

Šest podniků nové sezony

Na startu nové sezony diváci uvidí nejenom stálé „trialisty“, ale i všechny loňské mistry České republiky a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit již hotové auto, a nebo si postavili nové.

Lesk a bída motoristického průmyslu: Co za skvosty se u nás vyrábělo a vyrábí

Oproti loňské sezoně, kdy se monstra v těžkém terénu představila na pěti místech v republice, pro letošek přibyl šestý podnik, a to v Milovicích u Nymburku, který celý letošní seriál zahájí.

Kalendář jednotlivých závodů sezony 2024:

6. - 7. dubna Milovice u Nymburka

4. - 5. května Braňany u Mostu

25. - 26. května Mohelnice

22. - 23. června Vřesová u Sokolova

10. - 11. srpna Kunštát na Blanensku

14.- 15. září Valašské Meziříčí (Hrachovec)

Soutěž probíhá v 7. kategoriích

Pro soutěž musí být připraven dostatečný počet sekcí, což je ohrazených prostor s průjezdovými brankami, kde posádky zpravidla bojují proti přírodním či umělým překážkám. Ještě před tím jsou však rozděleni do kategorií, podle počtu náprav a podle rozvoru a rozchodu vozidla.

Vůz posádky Kunz - Vlček - Kocourek, soutěžící v kategorii S2.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Soutěžit mohou pouze vozidla s minimální hmotností 2,5 tuny. Průjezdy sekcemi, tedy průjezd brankami, časový limit, změny směru jízdy a další, jsou hodnoceny trestnými body. Posádka s jejich nejmenším počtem se stává vítězem.

Závodníci také musí dodržovat nejrůznější bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění posádky ani diváků. Mezi takové patří například povinnost připoutání čtyřbodovými pásy.

Kategorie truck trialu:

S1 - MB Unimog, Tatra 805

S2 - MB Unimog, IFA W50, Avia, Praga, Viza ROSS

S3 - Tatra 138, Praga V3S, Liaz, Viza ROSS

S4 - Tatra 813 a 815 6x6, Ural

S5 - Tatra 813 8x8

P1 a P2 kategorie malých a velkých unikátních prototypů, kdy každý z vozů je originál.

Program, který je na všech závodech stejný

Sobota: 9.00 – 9.15 Rozprava a zahájení závodů, 9.15 – 18.00 Soutěže v sekcích, 18.30 – 19.30 Vyhlášení výsledků za předchozí závod, 20.00 – 1.00 Diskotéka s Karlem Fialou. Neděle: 8.30 – 8.45 Rozprava a zahájení závodu, 8.45 – 16.00 Soutěže v sekcích.

Co je truck trial…

Tygří Tatra posádky Melichar - Zach - Šuligoj.Zdroj: Deník/Edvard D. BenešPodle portálu trucktrial.cz je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený.

Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo jej posunete o něco dál. Pokud to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci pokládají až po závodě.

Unikátní výstava v technickém muzeu ukazuje přes čtyřicet motorek značky Ariel

Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.



Trochu historie

Počátky závodů v Česku: V 90. letech 20. století se tento sport začal provozovat i v Česku. Zpočátku si posádky podle wikipedie mohly měřit své dovednosti pouze v Evropském šampionátu – Europa Truck Trial, ale s přibývajícím počtem nových posádek, mohlo v roce 1999 vzniknout také mistrovství České republiky. Mezi úspěšné Truck Trial reprezentanty patří posádky B. Čápa, R. Korytáře, R. Drahokoupila, J. Špety, V. Malíkové či Tomáše Pražáka.

Truck Trial v Evropě: Je to poměrně nový automobilový sport. Na počátku byla lidská touha zdolat přírodní překážky jen pomocí vlastní řidičské strategie a dovednosti. Odtud vznikla nová sportovní soutěž, která se poprvé uskutečnila v druhé polovině minulého století, v Anglii.