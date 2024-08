O víkendu se uskuteční jeden z vrcholů motoristické sezony na Autodromu Most. Pojedou se zde závody Czech Truck Prix a evropské série NASCAR. Ambasadorem podniku je vítěz letošní Dakar Rally Martin Macík. Foto: Se svolením Autodromu Most

Na závodním okruhu pod hradem Hněvínem v Mostě budou opět hřmít motory trucků a vozů NASCAR. Motorističtí fanoušci se mohou těšit na víkend plný adrenalinu, drsných soubojů a rychlosti. Czech Truck Prix a NASCAR Whelen Euro Series se na Autodromu Most uskuteční od pátku 30. srpna do neděle 1. září. Akci doprovodí bohatý program. Opět bude The Most Truck Festival. Ambasadorem letošního závodního víkendu je vítěz Dakar Rally Martin Macík. Vše odstartuje čtvrteční spanilá jízda městem.