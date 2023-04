Toužíte po maximální svobodě a volnosti pohybu? Nebo ke štěstí potřebujete hlavně pohodlnou postel a myčku nádobí? Obytné auto může mít obojí, stačí si vybrat to pravé.

Foto: Hymer

Trend cestování v obytných autech neslábne, spíše naopak. Není divu, že se výrobci i půjčovny snaží pokrýt co největší škálu zákaznických požadavků a nabízejí karavany malé i velké, silniční i offroadové, skromné i opulentní. Vyberou si příznivci dobrodružných expedicí i nároční milovníci přepychu a pohodlí.

Klasika pro každého

Skupina klasických obytných vozů je v půjčovnách s přehledem nejpočetnější. Základem je obvykle prověřená dodávka, kterou si vezmou do parády firmy specializované na obytné nástavby. Vybírat můžete z bezpočtu variant od dvoumístných až po šestimístné, je jen na vás, jestli budete chtít spíš minimalistické pojení, nebo variantu “all in” s kompletně vybavenou kuchyní, sprchou a záchodem. S sebou si vezete zásobu čisté vody i nádrž na vodu použitou, plynovou bombu na vaření i topení, ledničku, kempingový nábytek, zkrátka všechno, co můžete pro pohodlnou dovolenou potřebovat. Výhodou je, že právě s klasickým typem karavanů počítají dispozice i služby kempů a stellplatzů.

Klasický obytňák zvládne řídit v zásadě kdokoliv, kdo má řidičák na osobní auto a odvahu usednout za volant vozu, který je o dost větší než běžný kombík či SUV. Limit během cestování pak představují asfaltové silnice nebo aspoň dobře zpevněné cesty. Více než třítunové vozidlo s malými koly a silničními pneumatikami se může dostat do úzkých i na obyčejné louce, stačí aby trochu zapršelo.

Nalehko a mimo silnice

Chcete být během dovolené maximálně flexibilní a podívat se i na místa, kam se klasický „bydlík” nedostane? Pak pro vás bude ideální lehký přívěs s vyšší světlou výškou. V půjčovnách už dnes najdete celou řadu typů s různými stupni výbavy. Většinou jsou určeny pro dva nocležníky, dodatečná místa jdou snadno vyřešit střešním stanem. Prostoru nabízejí samozřejmě výrazně méně - počítá se s tím, že uvnitř hlavně spíte a ostatní aktivity jako vaření, stolování a posezení se budou odehrávat venku. S přívěsem, který je osazen solárním systémem, jste naprosto nezávislí a můžete se vydat i do divočiny, kde budete vzdálení jakékoliv civilizaci.

„Malé karavany, které kopírují šířku vozidla, vám dávají obrovskou svobodu,” přibližuje výhody cestování nalehko Dušan Štěpánek ze společnosti TownOut, specializované právě na lehké a terénní přívěsy. „Na rozdíl od klasického obytňáku projedete k rybníkům, na louky, po polních cestách i do lesa. I proto naše karavany tak rádi využívají třeba lovci a rybáři.”

K táhnutí přívěsu, který obvykle váží něco mezi 700 a 900 kilogramy, vám stačí řidičské oprávnění skupiny B a samozřejmě auto, které zátěž utáhne. Pokud jedete jen po silnici do kempu, lehčí přívěsy podle Dušana Štěpánka zvládnete táhnout i s motorem o objemu 1,2 litru, ideál je 1,5 litru a výš. „Je samozřejmé, že pokud vyrazíte do rumunských hor, musíte mít silné terénní auto, ale to byste potřebovali i bez přívěsu,” podotýká Štěpánek a přidává dobrou zprávu pro všechny nerozhodné, kteří přívěs nikdy netáhli a mají z něj přirozený respekt: „Malé karavánky mají jednu obrovskou výhodu. Když se dostanete do nesnází, přívěs prostě odpoutáte a posunete ho nebo otočíte ručně. Ve dvou lidech to není žádný problém.”

V neposlední řadě je výhodou i cena, která mimo sezónu začíná pod tisícovkou. O prázdninách se vyšplhá ke dvěma tisícům, přesto jste oproti velkým obytným autům sotva na polovině.

Luxusní domy na kolech

Na opačném konci spektra se nacházejí karavany obří a přepychové, které známe spíš z amerických filmů než českých silnic. Přesto si podobný komfort můžete dopřát i u nás. Rozměr takového obytného vozu odpovídá většímu autobusu a výbavě se meze nekladou. Místo lehátek mají cestující k dispozici plnohodnotné postele, místo plynového vařiče kompletní kuchyň včetně mrazáku, trouby a myčky nádobí. Výhodou jsou objemné nádrže na vodu i baterie s velkorysou kapacitou. Ty největší karavany jsou vybaveny tak prostornou garáží, že v ní lze přepravovat nejen motorku, ale třeba i miniauto.

„Naše obytné vozy si žádají zákazníci, kteří chtějí na cestách maximum pohodlí,” říká Filip Guryča ze společnosti Bluerent, která luxusní karavany prodává i pronajímá. „Největší přidanou hodnotou je samozřejmě prostor, a to jak obytný, tak úložný. Vozy mají velké koupelny s dostatkem teplé vody, jsou vybaveny komfortním podlahovým topením, které je hlavně v zimě neocenitelné. Slogan naší firmy zní ‚na cestách jako doma' a přesně to naše vozy nabízejí. Nemusíte zkrátka dělat žádné kompromisy.”

Na přepychový dům na kolech, jehož denní nájemné se počítá spíš na desetitisíce než na tisíce, už potřebujete řidičské oprávnění skupiny C., tedy na vozidla, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 tuny. Jinak je však použitelnost luxusních obytných vozů srovnatelná s klasickými karavany. Dostanou se všude, kam vede silnice vhodná pro autobusy nebo zásobovací náklaďáky. „Je úplně jedno, jestli se zákazník vydá do Českého ráje, nebo do Skandinávie,” dodává Filip Guryča. „Záleží jen na tom, jestli si chce dopřát maximální komfort.”