Davy lidí přilákala k silnici na Kroměřížsku originální vánoční jízda. Desítky vozů ozdobených blikajícími světýlky a nejrůznějšími vánočními dekoracemi startovaly z Velkého náměstí v Kroměříži, odkud se vydaly na 60 kilometrů dlouhou spanilou jízdu. Lidé nevšední událost pozorovali nejen ze silnice, ale i z oken svých domovů.

Start Vánoční jízdy na Velkém náměstí v Kroměříži, 17. prosince 2023. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Svítící kolona jela z Kroměříže přes Hulín, Skaštice, Břest, Žalkovice, Chropyni, Kojetín, Bojanovice, Zlobice, Popovice, Rataje, Šelešovice, Jarohněvice a Vážany zpátky na Velké náměstí.

Pořadatele překvapila hojná účast. Vozidel startovalo více než minulý rok. „Přihlášených aut bylo celkem 54, z toho jeden tahač a tři čtyřkolky. Dospělých účastníků bylo přes sto. S nimi přišlo dalších 28 dětí. To jsme opravdu nečekali,“ uvedla nadšeně organizátorka akce Zuzana Dupejová s tím, že ještě větší překvapení pro ně byl zájem diváků.

Start Vánoční jízdy na Velkém náměstí v Kroměříži:

Zdroj: Dominik Pohludka

„Po celé trase přihlížely v součtu tisíce lidí. Dopředu bylo jasné, že to bude velké, ale nikdo asi nečekal, že to bude až takhle obrovské,“ usmála se organizátorka.

Fantazie účastníků neznala mezí. Lidé mohli vidět trojspřeží se čtyřkolkami, stromek trčící z auta střešním oknem, nazdobený vozík za autem, kolo na střeše, obří sob, nové černé auto komplet poseté barevnými světýlky s přilepenou dekorací a mnoho dalšího. Nechyběl ani jeden a půl metru velký Santa Claus na sáních na střeše auta

"Zkrátka nestíhali jsme žasnout,“ přiznává Zuzana Dupejová.

A účastníci již nyní mohou přemýšlet, jak ozdobí svá auta za rok. „Podařilo se nám vyjednat, že příští rok budeme součástí oficiálního vánočního programu v Kroměříži. Zvažujeme také, že bychom nějakou formou vybírali vstupné, které by pak mohlo jít na nějakou dobročinnou organizaci. Rozhodně na tom ale nehodláme vydělávat. Jsme dva lidé, kteří to celé financují ze svého a děláme to, protože chceme lidem udělat radost,“ uzavírá organizátorka.