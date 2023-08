Obří výstava obytných vozů a příslušenství Caravan Salon je až do konce tohoto týdne k vidění na výstavišti v německém Düsseldorfu. Na místě byl i redaktor Deníku, který prozkoumal letošní novinky. Podívjet se na souhrn největších zajímavostí tohoto veletrhu.

Tradiční automobilky představily několik koncepčních aut | Foto: Radek Pecák

Firem, které se zabývají výrobou obytných aut a přívěsů, jsou tisíce. Proto není divu, že si návštěvník letošního ročníku Caravan Salonu musí vyhradit minimálně jeden celý den. Exponáty jsou tu umístěné ve více než deseti velkých halách a rovněž na venkovních prostranstvích.

Na to, co nás letos v Düsseldorfu zaujalo, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Nechybějí žádní velký hráči v tomto oboru působící na evropském trhu. A začínají se sem drát také firmy třeba z Číny. Redaktor Deníku mohl zvenčí i zevnitř prozkoumat několik typů obytných aut, která přivezla čínská společnost Deddle RV. Od těch s původem Made in Europe se odlišují například mnohem zdobnějším stylem čalounění, a třeba také použitím netradičních materiálů. Desky stolů i kuchyňské linky tvoří mramor.

Také výbava je trošku jiná. Například nechybí klasická automatická pračka nebo televizor s úhlopříčkou obdobné velikosti jakou máte doma.

Zajímavostí je, že základem obytňáku není žádná z čínských dodávek, nýbrž rovněž v Číně vyráběné Iveco Daily. Pohání ho motor s výkonem 180 koňských sil.

Čínský výrobce se na autosalonu chlubil, že na každém jeho modelu jsou solární panely s výkonem 1450 Wattů a každý vůz disponuje nádobou na vodu s objemem přes 400 litrů.

Jinak jsou na veletrhu dva hlavní trendy. Tím prvním je umožnit alespoň příležitostné spaní ve voze také lidem, kteří nemají k účelu trávení volného času vyčleněné desetitisíce eur, ale daleko menší částky.

Do terénu třeba s náklaďákem

Proto jsou tu vidět nejrůznější typy vestaveb hlavně do dodávek, ale i menších aut. Tradičně velmi propracované jsou na stáncích klasických automobilových značek. V tomto případě jde hlavně o Mercedes-Benz, Volkswagen, ale třeba i Nissan, značky koncernu Stellantis nebo Volkswagen Užitkové vozy. O premiéře zatím koncepčního vozu nového Multivanu California jsme psali již dříve.

Také Ford připravil obytný vůz Nugget na základě nové generace vozu Transit Custom. Vyrobil ho ve spolupráci s renomovanou značkou Westfalia a zajímavostí u něj je promyšlená kuchyňka s půdorysem písmena L.

Hodně výrobců se začíná orientovat na skupiny lidí, kteří nechtějí pouze dojet do kempu a tam zaparkovat svůj obytný vůz nebo přívěs, ale naopak hodlají cestovat například v odlehlých horských oblastech. Proto je v Düsseldorfu vystaveno množství rekreačních vozidel s velkou světlou výškou podvozku, terénními pneumatikami a pohonem všech kol.

Stojí tu dokonce i několik nákladních aut, v jejichž nástavbě je ale opravdu plnohodnotný a do jisté míry luxusní „byteček“

Zatím trošku vedlejšími trendy je retrostyl (například obytný přívěs designem upomínajícím na Volkswagen Bulli) či elektromobilita.