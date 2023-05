Velká cena Monaka vypadala, že usne. Probral ji ale déšť

Sedmé kolo letošní sezóny Formule 1 se jelo v Monaku. Očekávaný závod v ulicích Monte Carla měl fanouškům spravit chuť poté, co byl zrušen šestý podnik v Itálii kvůli záplavám, a to se mu také podařilo. Na jednom z nejpopulárnějších závodů celého F1 veletoče bylo na co koukat. Protože když už to vypadalo, že jsou karty rozdané a závod „usne“, zasáhla vyšší moc v podobě počasí.

Závod Formule 1 v Monaku | Foto: Se svolením Formula 1