Přijelo jich sice jen deset, přesto vzbudily patřičný rozruch. Ptáte se kdo? Tak to byla tříkolová vozítka značky Velorex. Jejich majitelé si ve středu při již 28. ročníku Velorex čundru udělali při svém letošním putování Českem zastávku v auto retro muzeu Veteráni v Litvínově. A rozhodně se bylo na co dívat. Některá vozítka byla pěkně „vytuněná“ další se zase co nejvíce přibližovala původnímu originálu. Jiná na sobě měla stopy po jízdách českými městy.