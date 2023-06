Chroust, hadrák, hadraplán, hadrolet, montgomerák, velouš, netopýr, tříkola, splašené trubky nebo prchající stan - i pod takovými přezdívkami je skryté legendární vozítko značky Velorex. Právě jemu je věnována nová výstava rychnovského muzea v druhém patře Kolowratského zámku.

Vozítkům značky Velorex je věnována výstava v rychnovském muzeu, expozici byste našli ve druhém patře zdejšího zámku. | Foto: Deník/Jana Kotalová

K této výjimečné výstavě musíte stoupat až do druhého patra Kolowratského zámku, kde sídlí Muzeum a galerie Orlických hor, pěkně po točitých schodech. A je docela možné, že se přitom hodně zadýcháte. Dost dobře si nedovedu představit, jak se asi museli zadýchat ti, kteří do druhého patra dostávali exponáty pro výstavu s názvem Velorex - král kol.

„Stěhováci vzali velorexy do rukou a vynesli po schodech. Bylo to dost náročné, chvílemi jsme si mysleli, že tam ta auta ani nedostaneme, ale nakonec se to podařilo,“ popisuje svízele, které doprovázely přípravu expozice ředitel muzea Tomáš Zelenka.

Mezi vystavenými exponáty je přitom i jedna sajdkára. „Na výstavě máme dva plnohodnotné velorexy a sehnali jsme i jednu zmenšeninu velorexu, kterou jeden nadšenec vyrobil pro své děti jako vozítko. Od skutečného velorexu je k nerozeznání. Je to krásná rarita,“ upozorňuje Tomáš Zelenka.

Tím výrobcem byl Tomáš Kostík z Boskovic, tato ruční práce mu trvala rok a spotřeboval při ní 42 metrů trubek. Je plně funkční, pouze startování lze provést jen dálkově kvůli bezpečnosti.

Ředitel muzea také zdůrazňuje, že značka Velorex má k tomuto regionu velice blízko: „Je spjatá s Rychnovem, se Solnicí, s Kvasinami, protože se tady tato vozítka vyráběla. A je to téma, které každého osloví. Chtěli bychom na souvislost s naším regionem poukázat, Velorex je dnes legenda, fenomén. Když dneska někdo ťukne auto, říká: To je hadrák, ten leští. Ihned si vzpomene na komedii Vrchní, prchni. I my si na výstavě hrajeme se všemi těmi názvy, které vozítko dostalo, protože nás to baví, i když jsou kolikrát nelichotivé.“

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Výstava představuje historii vozítka Velorex a přidružené výroby na Rychnovsku. Doplňuje ji bohatá fotodokumentace, archivní materiály a doprovodný program pro děti. Spatřit tu můžete také malé modely jednotlivých typů značky Velorex z různých materiálů. Přístupná bude až do 29. října.

Velorex bývalo původně tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou, které zkonstruovali bratři František a Mojmír Stránští z České Třebové. Po znárodnění ho vyrábělo Velodružstvo Hradec Králové ve střediscích Solnice a Rychnov nad Kněžnou, a to jako vozítko pro invalidy.

Při sériové výrobě tříkolových vozítek Velorex se pracovalo na vývoji čtyřkolové verze. V Solnici byl vyvinut v roce 1960 čtyřkolový typ z laminátu s plátěnou střechou. Ale zatímco tříkolových velorexů bylo vyrobeno přes 15000, těch čtyřkolových bylo jen asi 1380. Výroba definitivně skončila před 50 lety.

S velorexy je však spjaté Rychnovsko i v současnosti, atraktivní podívanou bývá tradiční Podorlický sraz velorexů v Bystrém. Letos se sem sjedou 7. července.