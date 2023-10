Výstava veteránů a jejich závody na okruhu v Mostu, Šolcovy zatáčky ve Zlíně a Jawy ve Slavkově… Kam se můžete od pátku 6. října do neděle 8. října vypravit, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Závěr veteránské sezóny přilákal stovky fandů aut i motorek. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

The Most Classic & Histo Cup

Kdy: 6. až 8. 10.

Kde: Most, autodrom

Setkání a výstava klasických automobilů a proběhne v rámci závodního víkendu Histo Cup, kdy budou na dráze závodit ikonické okruhové vozy 60. až 80. let.

Večerní jízda Táborem a Veteráni Čelkovice

Kdy: 6. a 7. 10.

Kde: Tábor (pátek), Čelkovice (sobota)

IV. Večerní jízda je pro automobily a motocykly s datem výroby do roku 1945 včetně, 21. ročníku čelkovické soutěže se účastní automobily a motocykly splňující podmínku pro označení historické vozidlo (veterán).

Závěr sezóny

Kdy: 6. až 8. 10.

Kde: Karštejn, autokemp

Sraz příznivců historických vozidel – aut, motocyklů a vehiklů všeho druhu.

14. Mikulášský sraz

Kdy: 6. až 8. 10.

Kde: Zdětín, sokolovna

Sraz velorexů na téma Pat a Mat.

Pražská noblesa

Kdy: 7. 10. od 10 hodin

Kde: Praha, Jeremenkova ulice, Vítkov

Jízda pravidelnosti historických vozidel, spanilá jízda Prahou na vrch Vítkov

Ondřejovská osmička – Memoriál Jana Novotného

Kdy: 7. 10. od 8 hodin

Kde: Zvánovice (start a cíl)

Závod veteránů na okruhu (cca 80 km), na kterém jsou jednotliví účastníci podrobeni se svými automobily a motocykly vědomostním a dovednostním zkouškám, měřeným úsekům a tajným kontrolám.

100 let SKAM Olomouc

Kdy: 7. 10. Od 10 hodin

Kde: Olomouc, Horní náměstí, výstaviště Flora (12.30 hod.), Příkazy (16 hod.)

Výstava a společná jízda historických automobilů a motocyklů vyrobených ro roku 1945.

Podzimní setkání veteránů

Kdy: 7. 10. od 8.30 hod.

Kde: Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí

Výstava automobilů, motocyklů a jiných strojů do roku výroby 1979.

Oldtimer Corso a Stará Čína

Kdy: 7. 10 od 10 hodin

Kde: Pardubice, Třída Míru, odpoledne Heřmanův Městec, autokemp Konopáč

Exhibiční jízda městem a kratochvilná výletní jízda na ukončení sezóny.

Než vypustíme vodu z chladiče – vzpomínková jízda Jaroslava Šíra

Kdy: 7. 10. od 9 hodin

Kde: Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, dojezd kolem 14 hodiny do Safari kempu

Výstava a jízda historických vozidel.

29th Harley & Guzzi

Kdy: 6. až 8. 10.

Kde: Štědronín-Plazy, Lažánky

Sraz příznivců a majitelů US a italské V2 motoklasiky.

Totální zadření pístů

Kdy: 7. 10.

Kde: Čekyně u Přerova

24, ročník motorkářského srazu, vyjížďka po okolí, soutěže.

Motosraz na Pstruží

Kdy: 7. 10. od 13 hodin

Kde: Pstruží, restaurace Vlčárna

Motorkářský sraz. Jízda zručnosti, pravidelnosti a benzinová jízda.

Zavírání silnic

Kdy: 7. 10. od 10 hodin

Kde: Žďár nad Sázavou, u Zimního stadionu

Ukončení motorkářské sezóny.

Krkonošské zavírání šoupátek

Kdy: 7. 10. od 12 hodin

Kde: Hostinné, náměstí, cíl Nová Paka, kemp Pecka

Ukončení moto sezóny.

Loučení se sluncem

Kdy: 7. 10. od 12 hodin

Kde: Třebechovice pod Orebem, clubhous

Ukončení motorkářské sezóny.

Šolcovy zatáčky

Kdy: 7. 10. od 13 hodin

Kde: Zlín, Malenovice

40. ročník jízdy motocyklů.

AFC 17

Kdy: 7. 10.

Kde: Slavkov u Brna, areál SUS

Vytrvalostní motokrosový závod na strojích Jawa.

Zavírání silnic

Kdy: 7. 10. od 12 hodin

Kde: Mimoň, náměstí

Společná projížďka na ukončení motorkářské sezóny

Zavírání silnic s MK Černí jezdci

Kdy: 7. a 8. 10.

Kde: Dvůr Králové nad Labem

Ukončení motorkářské sezóny.

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 7. 10. od 6 hodin

Kde: Kladno, letiště Velká Dobrá

Burza

Kdy: 7. 10. od 7 hodin

Kde: Hodonice u Bechyně

Burza

Kdy: 7. 10. od 14 hodin

Kde: Brtnice u Jihlavy

Burza

Kdy: 8. 10.

Kde: Valy u Přelouče

Burza

Kdy: 8. 10. od 8 hodin

Kde: Studenec, horní hřiště

Burza

Kdy: 8. 10.

Kde: Tuhaň, okr. Semily

