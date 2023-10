Setkání historických vozidel pod názvem Veteráni Čelkovice, který se skládal ze dvou jednodenních akcí – páteční čtvrté večerní jízdy Táborem a 21. ročníku orientačního závodu Veteráni Čelkovice - vyvrcholil v sobotu 7. října odpoledne v areálu Aeroklubu Tábor. Kromě vyhlášení výsledků letošního podniku a prohlídky vozidel, motocyklů, letadel a další techniky mohli zájemci navštívit i hangár mistra světa v akrobatickém létání Martina Šonky.

V pořadí 21. ročník akce Veteráni Čelkovice v sobotu 7. října vyvrcholil na táborském letišti. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Orientační závody automobilů a motocyklů jsou určeny pouze veteránům a dělí se do tří kategorií. Nejstarším vozem byl Ford T z roku 1926. A tak na každého z příchozích mohl dýchnout doslova závan nostalgie. Nejmladším autem závodu se stalo BMW Z4 z roku 2006. Jezdí se podle mapy, orientačních bodů a průjezdních kontrol, na trase potom účastníci plní testy přesnosti, startovní i cílový čas měří fotobuňky.

Ředitel závodů Marcel Gause uvedl, že na letiště veteránisté dorazili prvně. „Skutečně je naším cílem poprvé, uvidíme, jak se tu akce osvědčí a jaké na ní budou ohlasy. Místo jsme zvolili záměrně kvůli prostoru, protože nám stále přibývali účastníci a náměstí v Táboře už nám bylo těsné,“ vysvětlil. Letos se zúčastnilo více než 170 strojů. Nejhezčí automobilem soutěže byl vyhlášený vůz Lagunda z roku 1930 Lucie a Josefa Voříškových.

Na akci se můžete podívat i na tomto videu:

Výsledky:

Kategorie A1

1. Pavel Šmic, Citroën Traction Avant

2. Petr Haznal, Tatra 57 A

3. Petr Sojka, Tatra 57 A Sport

Kategorie A2

1. Martin Jaroš, Ford Mustang Mach 1

2. Roman Ernst, Ford Mustang GT

3. Miroslav Dvořák, Simca 1300 TB

Kategorie A3

1. Václav Eliášek, Ford Siera XR4i

2. Luboš Procházka, Škoda 120 LS

3. František Kos, Škoda 105 GL

Kategorie M1

1. Miroslav Popelka, Viktoria KR 20 EN Lux

2. Matěj Koutek, Čechie 600 OHV

3. Bohumil Pešička, Praga BD 500 sidecar

Kategorie M2

1. Robin Matouš, Jawa ČZ 150 typ 352

2. Jiří Krupička, Jawa 50 Pionýr typ 21

3. Bohuslav Kovařík, Jawa 350 typ 360 sidecar

Kategorie M3

1. Rostislav Vrábek, Jawa 350 Californian typ 362

2. Petra Plačková, Lomax 223 (tříkolka)

3. Jiří Síla, Jawa 50 23A Mustang



Vozidla v soutěži Veteráni Čelkovice se dělí do tří kategorií:

1 – do roku výroby 1945

2 – roku výroby 1946 až 1970

3 – od roku výroby 1971

Současně se vozidla dělí na automobily (kategorie A) a motocykly (M).

Součást regionu

Jelikož se akce konala na letišti, zapojili se i místní piloti, kteří připravili nejen přehlídku svých strojů, ale o letadlech pohovořil také jednatel Aeroklubu Tábor Jiří Lískovec. „Jsme rádi, že se tak krásná auta mohla ukázat vedle našich veteránů pocházejících ze 60. až 80. let, i když je provozujeme běžně v letectví. Na technice je však závislý pilotův život, a tak jim věnujeme náležitou údržbu,“ vysvětlil.

Táborský aeroklub za dva roky oslaví 80. výročí vzniku. Podle Lískovce je nedílnou součástí Táborska. „Pro někoho v kladném smyslu, pro někoho bohužel v záporném. Ne všichni milují zvuky techniky, což se dá pochopit, nicméně přijímáme kvůli tomu různá opatření,“ dodal jednatel letiště.

Exhibice a zároveň trénink

Mistr světa v akrobatickém létání z roku 2018 pilot Martin Šonka otevřel veřejnosti svůj hangár, fotil se s fanoušky a také s nimi prohodil pár slov. Deníku prozradil, že to, co lidé měli možnost vidět, je intenzivní trénink na zajímavý virtuální závod. „Jde o moderní letecké klání prolínající reálný svět s virtuálním, jmenuje se Air Race X a je situovaný do japonského hlavního města. Účastním se ho teď od pondělí do pátku, musím odletět devět soutěžních letů a odeslat data z nich, jak to tu v Táboře zaletím, do Japonska,“ upřesnil.

Tak soutěží i jeho soupeři na domovských letištích. „Organizační tým poskládá ze získaných dat závod a určí, kdo vyhrál. Je jasně dané, kdo s kým letí. Nejdříve každý s každým, pak má následovat semifinále a finále. Musím ale postoupit z kvalifikace,“ dodal Martin Šonka. „Takže takto na dálku závodíme piloti z celého světa,“ dovysvětlil.

Finální produkt, tedy závod, který má vzniknout, se má uskutečnit v neděli 15. října. „Trať, kterou poskládali, pasuje přesně na rušnou hlavní třídu Shibuya s mrakodrapy v Tokiu. Virtuálně vyrobili modely našich letadel a lidé tam budou mobilními telefony koukat na ulici a uvidí nás jakoby závodit. Budou moci přes aplikaci sledovat, jak jsme letěli a porovnávat naše výkony s protihráči,“ naznačil Martin Šonka s tím, že to považuje za zajímavý projekt.

Intenzivnímu tréninku se věnuje v posledních několika týdnech. „Letadlo prakticky čtyři roky skoro vůbec nelétalo, museli jsme vyhnat pavouky, udělat všechny prohlídky, aby se dostalo do provozu. A já se s ním musel znovu naučit, abych to vůbec proletěl,“ smál se s tím, že proto ho mohli lidé zase často pozorovat v oblacích.

Od pondělí má Martin Šonka létat v rámci uvedeného závodu mezi desetimetrovými pylony. Ve svém speciálu Edge 540 má záznamové zařízení, které ukládá rychlost a polohu letadla s přesností tři tisíciny sekundy. Náletová rychlost v těchto složitých manévrech je 370 kilometrů v hodině. Během letu na něj působí přetížení až 12 G. Šonka si naplánoval, že závodní lety zrealizuje během tří dnů po třech pokusech, podrobnější informace by se měly objevit na jeho sociálních sítích. Soupeří s ním celkem sedm dalších pilotů z Francie, Španělska, ČR, Japonska, Kanady, Austrálie a Jihoafrické republiky.