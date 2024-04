Kdy jste naposledy viděli jet na motocyklu osmaosmdesátiletou dámu? A co teprve kdyby jela na anglickém motocyklu z roku 1928? Přesně takový obrázek se naskytl návštěvníkům spanilé jízdy veteránů v Přerově. Na motocyklu BSA 770 přijela osmaosmdesátiletá Libuše Šulcová. S redaktorkou Deníku se podělila o svůj neobyčejný příběh spojený právě s těmito motocykly.

Stovka nablýskaných motocyklů a automobilů předválečné a meziválečné éry vyrazila v neděli z Horního náměstí v Přerově na spanilou jízdu regionem. Nejstarší účastnicí byla osmaosmdesátiletá Libuše Šulcová, která na trasu vyrazila na motocyklu BSA 770 se s | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Tatínek mého manžela Augustin Šulc a jeho strýc založili v roce 1923 firmu bratři Šulcové a stali se výhradními dovozci motocyklů BSA do Československa. Do roku 1940 sem dovezli celkem 4269 motocyklů BSA,“ vysvětlila Libuše Šulcová.

Stovka nablýskaných veteránů vyrazila v neděli z Horního náměstí v Přerově na spanilou jízdu:

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

Tento rodinný příběh zpracovala knižně a publikaci představila na největším veteránském setkání letošní sezony v Přerově. Zároveň představila motocykl, na kterém sem přijela. „Anglický motocykl BSA 770 z roku 1928 dal dohromady můj manžel z nakoupených dílů v roce 2000 s komentářem, že je to k mým narozeninám - minulým i budoucím. Od té doby s ní jezdím,“ prozradila Libuše Šulcová.

„Je to dvouválec, 770 kubíků, má dvanáct koní a na sto kilometrů to bere osm až devět litrů. Nejvyšší rychlost se sidecarem je 90 kilometrů, ale já po těch obrovských letech jezdím maximálně rychlostí do 50 kilometrů v hodině," dodala paní Šulcová s tím, že je asi jediná žena, která řídí motocykl se sidecarem, jelikož děvčata se do toho moc nehrnou.

K lásce k motocyklům ji přivedl manžel. Od syna jsem k pětasedmdesátinám dostala nový vlek, k osmdesátinám pak krytou garáž na motocykl,“ usmála se. Nejdále byli s manželem v roce 2005 na šestidenním veteránském setkání ve Švýcarsku.

Na spanilou jízdu automobilových a motocyklových veteránů Ze zámku na hrad se vydalo sto nablýskaných veteránů. "Ukázaly se tu nádherné skvosty - z automobilů přijel třeba luxusní vůz Hispano-Suiza. Jsem také moc rád, že dorazili zástupci rodiny Kratochvílů. Každý zná Jirku Kratochvíla, majitele přerovských veteránů, který měl obrovskou sbírku automobilů. Jeho rodina přijela s vozidlem Panhard Levassor z roku 1912, “ přiblížil Jiří Zemánek z Oltimer clubu Helfštýn, který akci pořádá.

Známá automobilová rodina z Přerova představila ještě jeden vůz, který se jmenuje Máňa. „Je to Tatra 11 z roku 1924. Při povodních v roce 1997 tento vůz plaval ve vodě, takže jsme ho rozebrali a necháváme ho v původním stavu,“ přiblížila majitelka Ivona Kratochvílová.